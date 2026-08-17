Más allá de la prohibición de las toallas, la Premier League está introduciendo varias medidas para acelerar el juego, entre ellas cuentas atrás en los saques de puerta y los saques de banda, y ventanas de sustitución estrictamente controladas. Los protocolos por lesión también se están endureciendo para desalentar las interrupciones tácticas del juego. Los jugadores de campo lesionados deberán ahora permanecer fuera del terreno de juego durante al menos un minuto después de recibir tratamiento y, de manera crucial, si un portero necesita atención médica, un jugador de campo de ese equipo también deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto.

El propio Arsenal ya se ha enfrentado en el pasado a acusaciones de perder tiempo, sobre todo cuando el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, criticó a David Raya por recibir tratamiento en tres ocasiones distintas durante una ajustada victoria por 1-0 de los Gunners.

Sin embargo, Arteta sigue confiando en que su plantilla pueda adaptarse a estos cambios. «Hemos tenido con nosotros a la Premier League y a los árbitros para explicarnos y repasar todo», explicó. «Tendremos que ver cuando empiece la temporada y cómo se desarrolla esto, qué es más factible y qué es menos factible y a qué tenemos que adaptarnos.

»Sabemos que todo el mundo está prestando muchísima atención a los detalles, a todas las reanudaciones y las cuentas atrás, y eso aportará algo distinto, una dinámica diferente, una inercia distinta. Así que tengo mucha curiosidad por verlo. Son reglas realmente buenas porque lo que estamos haciendo es intentar promover más tiempo de juego y la fluidez de los partidos, lo cual es mejor, y ojalá eso funcione».