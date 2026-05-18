¿Jugarán juntos Raúl Jiménez y Julián Quiñones? Las principales dudas de Javier Aguirre de cara al Mundial de México

En 2024, Javier Aguirre asumió la dirección de la selección mexicana con dos metas: recuperar los triunfos de El Tri en la región y renovar la ilusión de la afición.

Desde la distancia, vio que los jugadores luchaban por concentrarse y disfrutar su etapa con México, así que buscó cambiar esa dinámica de cara al mejor momento que un futbolista puede vivir: un Mundial en casa.

Tras la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro, logró el primero. Ahora busca el ambiente ideal antes del debut contra Sudáfrica en el Azteca.

Con la lista definitiva tomando forma y Guillermo Ochoa como última incorporación, aún debe resolver algunas dudas. Debe definir cambios tácticos, si confiar el ataque a jóvenes como Brian Gutiérrez y Gilberto Mora, y cuánto peso dar a jugadores que no tuvieron una gran temporada 2025-26 en sus clubes, como Edson Álvarez, Santiago Giménez y Alexis Vega.

Estas son las cuatro preguntas que, en opinión de GOAL, Aguirre debe resolver para que México triunfe en su tercer Mundial como anfitrión.