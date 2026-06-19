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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

¿Jugarán Harry Kane y Declan Rice contra Ghana? Últimas noticias sobre los dos jugadores ingleses tras los sustos por posibles lesiones sufridas durante la victoria ante Croacia en el Mundial

H. Kane
D. Rice
Inglaterra
Inglaterra vs Ghana
World Cup

Inglaterra recibe un gran impulso de cara a su segundo partido de la fase de grupos del Mundial: se espera que Harry Kane y Declan Rice jueguen contra Ghana. Tras la victoria 4-2 sobre Croacia surgieron dudas, pero Thomas Tuchel las ha disipado.

  • Inglaterra recibe un doble impulso en materia de forma física

    A pesar de la impresionante victoria por 4-2 de Inglaterra sobre Croacia en su debut en el Mundial 2026, los aficionados ingleses mostraron preocupación. Kane marcó dos goles en Texas, pero tras el partido la atención se centró en su estado físico y en el de Rice, sustituido en el minuto 72.

    Rice fue sustituido en el 72’ tras mostrar molestias, y Kane apareció con una venda en la pierna izquierda al final del encuentro.

    Sin embargo, el cuerpo médico inglés confirmó que Kane sufrió solo calambres y que Rice fue sustituido por precaución, por lo que ambos están disponibles para enfrentar a Ghana.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Tuchel explica la decisión sobre Rice

    Tuchel reveló que Rice informó de molestias durante el partido, por lo que el cuerpo técnico prefirió retirarlo al tener Inglaterra el control del encuentro. El seleccionador inglés también quiso tranquilizar a la afición.

    «Declan se señaló la zona lumbar y la parte superior del isquiotibial y nota algunas molestias», declaró Tuchel tras el partido. «No quise correr ningún riesgo. Era el momento de protegerlo. Al final, Declan me aseguró que estaba bien. No es nada grave por lo que haya que preocuparse».

  • Las cifras clave siguen disponibles.

    La noticia alivia a Inglaterra. Kane, clave en el ataque de Tuchel, liderará de nuevo a los Tres Leones ante Ghana.

    Rice, centrocampista del Arsenal, también fue decisivo: sacó el córner que acabó en el segundo gol de Kane y ratificó su importancia en la medular.

    Tener a ambos mantiene la columna vertebral del equipo y permite a Tuchel mantener la continuidad mientras Inglaterra busca consolidar su buen inicio en el torneo.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    La atención se centra ahora en el partido amistoso contra Ghana.

    Inglaterra se ha trasladado a Kansas City para la siguiente fase de sus preparativos, y se espera que tanto Kane como Rice participen en el entrenamiento completo de cara al partido del martes contra Ghana. Las «Estrellas Negras» supondrán un reto diferente al de Croacia, pero Inglaterra llega con buen ritmo y creciente confianza. Con Kane y Rice, Tuchel tiene una base sólida para buscar otra victoria y afianzar el liderato de Inglaterra en el Grupo L.

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