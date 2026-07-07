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Moataz Elgammal

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«Jugará todos los partidos de los próximos cinco torneos»: se especula sobre el nuevo papel de Cristiano Ronaldo tras su «última actuación» en el Mundial, del que se despide como el mejor jugador de la historia de Portugal

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Portugal vs España
G. Agbonlahor

Tras la eliminación de Portugal en el Mundial, crece la especulación sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Tras la marcha de Roberto Martínez, algunos comentaristas sugieren que Ronaldo podría convertirse en seleccionador para mantener su influencia. La idea ha desencadenado bromas: se dice que, de ser así, se convocaría a sí mismo para los próximos cinco torneos.

  • La eliminación de Portugal da pie a especulaciones sobre el futuro del seleccionador

    Portugal quedó eliminada del Mundial tras perder 1-0 contra España por un gol de Mikel Merino en los minutos finales. La derrota provocó escenas emotivas de Cristiano Ronaldo al retirarse por el túnel. Tras la eliminación, Roberto Martínez renunció como seleccionador.

    En talkSPORT, Jeff Stelling propuso a Cristiano Ronaldo como próximo seleccionador, asegurando que así seguiría siendo el centro del equipo sin necesidad de jugar.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Agbonlahor responde a la atrevida afirmación de Ronaldo

    Al sugerir que Ronaldo podría ser el próximo seleccionador, Agbonlahor respondió con ingenio: «Como era de esperar, se va a jugar él mismo todos los partidos de los próximos cinco torneos». Aunque terminó como máximo goleador de Portugal con tres tantos, su impacto en la competición ha sido duramente criticado. Agbonlahor argumentó que Ronaldo le costó a Portugal este Mundial, pues no creó espacios para sus compañeros. «A veces parecía que jugaba andando; en esa posición hay que correr y abrir huecos», añadió.

    Además, sugirió que los jugadores más jóvenes de la plantilla se sentirán frustrados por la temprana eliminación.

  • Los expertos advierten de que no se debe empañar un gran legado

    Stelling mostró preocupación por la imagen que dejará Ronaldo si sigue jugando con Portugal. «No quiero que empañe su legado. Lo vi anoche en una carrera y, sinceramente, ya no se mueve», dijo.

    El exdelantero del Aston Villa, Agbonlahor, coincidió y añadió que, frente a España, Ronaldo pareció tener la edad que realmente tiene. Aunque solo le faltan cuatro goles para llegar a los 150 tantos internacionales, persisten las dudas sobre si debería dar un paso al costado para dejar brillar a una nueva generación.

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    ¿Qué le depara el futuro a la leyenda portuguesa?

    Ronaldo debe decidir si se retira del fútbol internacional o asume otro rol en la selección. Con Portugal como coanfitrión del Mundial dentro de cuatro años, junto a España y Marruecos, la opción de convertirse en entrenador le resulta atractiva. Mientras tanto, volverá a jugar con el Al-Nassr, y los aficionados se preguntan si ya vio su último partido con la camiseta nacional.