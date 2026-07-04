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¿Jugará Neymar de titular en el Mundial? Carlo Ancelotti afirma que el delantero brasileño ya puede jugar los 90 minutos completos y admite que «no está contento» con su papel como suplente
Talisman se recupera de una lesión en la pantorrilla
Neymar, ya recuperado de la lesión en la pantorrilla derecha, podría brillar por fin con Brasil en el torneo. El delantero de 34 años apenas jugó 14 minutos como suplente en la fase de grupos contra Escocia, pero el seleccionador ha confirmado su plena forma, lo que refuerza el ataque de la Seleção de cara al partido contra Noruega en Nueva Jersey.
- AFP
El entrenador evalúa el estado físico de los jugadores.
En una entrevista con «Folha de S.Paulo», Ancelotti analizó cómo Neymar está gestionando su tiempo fuera del campo.
Al ser consultado sobre si lo reservará para una eventual prórroga —como hizo ante Japón—, el veterano técnico italiano destacó la madurez de Neymar y su capacidad para marcar el ritmo de los partidos.
«Lo importante es que esté disponible. Cuánto juegue, nadie lo sabe. Tiene la experiencia para gestionar sus minutos y el ritmo del partido. Cuando el equipo lo necesite, entrará».
Sobre su capacidad física, sentenció: «Sí, puede jugar los 90 minutos».
Neymar asume su papel de suplente
Al referirse a las dificultades emocionales que supone para un jugador de talla mundial ser incluido entre los suplentes, el entrenador elogió su conducta ejemplar: «No está contento, pero se está comportando muy bien.
«Está entrenando muy bien. Neymar es respetuoso, afable y querido por sus compañeros. Es una figura importante en la plantilla porque posee una calidad inmensa y es una persona humilde. Estoy muy contento con él. Y, obviamente, quiere jugar, como siempre ha hecho».
Al ser preguntado si Neymar había exigido formar parte del once inicial, el entrenador aclaró: «No dice directamente “quiero jugar”, pero ese deseo está claro. Es algo positivo. Un jugador no puede estar contento en el banquillo».
- (C)Getty Images
Nos espera un emocionante duelo ofensivo
Brasil afronta un difícil duelo en octavos ante una Noruega en forma, liderada por el goleador Erling Haaland. La Seleção llega con siete partidos sin perder, sostenida por el gran momento de Vinicius Junior. Contener el juego aéreo noruego y aprovechar la creatividad de Neymar será clave para que el equipo de Ancelotti avance a cuartos.
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