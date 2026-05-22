El FC Bayern lo confirmó el viernes por la mañana. Neuer viajará a Berlín para apoyar al equipo, pero no podrá jugar.
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¿Jugará Manuel Neuer con el Bayern de Múnich en la final de la Copa de Alemania? La decisión ya se tomó
Según Sky, la recuperación de Neuer avanza bien, pero aún hay un riesgo residual. El portero, de 40 años, prefiere no arriesgarse antes del Mundial, donde será titular con Alemania.
En la final de la Copa DFB le reemplazará de nuevo Jonas Urbig, quien disputará su partido número 20 esta temporada, quizá el más importante de su carrera. Completan la convocatoria los porteros Sven Ulreich y Jannis Bärtl, convocados por el entrenador Vincent Kompany.
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Manuel Neuer fue sustituido en la última jornada de la Bundesliga
Neuer ya se había perdido partidos en diciembre, febrero y marzo por desgarros musculares. En la victoria por 5-1 del sábado ante el 1. FC Köln, fue sustituido por molestias en la pantorrilla.
Un día antes había renovado su contrato hasta 2027. Pese a ello, el jueves Nagelsmann lo convocó para el Mundial de Norteamérica. La selección alemana iniciará el miércoles en Herzogenaurach la preparación para el torneo.