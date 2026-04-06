Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Jugará Harry Kane contra el Real Madrid? Importantes novedades sobre su lesión mientras el Bayern de Múnich espera con inquietud la disponibilidad de su delantero estrella para el partido de la Liga de Campeones

H. Kane
Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid vs Bayern Múnich
Liga de Campeones
Primera División
Bundesliga

El Bayern de Múnich se enfrenta a una carrera contrarreloj para que Harry Kane pueda liderar la delantera en el trascendental partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. El capitán de la selección inglesa ha estado luchando contra una lesión en el tobillo que le impidió jugar en la liga el fin de semana, lo que ha generado inquietud entre los aficionados y el cuerpo técnico de cara al desplazamiento al Santiago Bernabéu.

  • La carrera contra el reloj del máximo goleador del Bayern

    Este goleador de 32 años ha sido toda una revelación para el gigante alemán, con la impresionante cifra de 48 goles y cinco asistencias en solo 40 partidos en todas las competiciones esta temporada, pero su participación en el desplazamiento a Madrid sigue siendo dudosa tras perderse la victoria por 3-2 del Bayern sobre el Friburgo este fin de semana. Kane sufrió la lesión en el tobillo durante el parón internacional con Inglaterra. 

    • Anuncios

  • El regreso a los entrenamientos despierta la esperanza

    Sin embargo, Vincent Kompany recibió un gran impulso el lunes, cuando Sky Alemania informó de que Kane había podido participar en la última sesión de entrenamiento del equipo. El director deportivo Max Eberl también ofreció un rayo de esperanza tras la jornada nacional del fin de semana, afirmando: «Los fisioterapeutas están trabajando en ello. Él está constantemente en las instalaciones y recibiendo tratamiento. Creemos que todo saldrá bien».

    A pesar de estas noticias alentadoras, la naturaleza exacta de la lesión de Kane ha estado envuelta en misterio, lo que ha llevado a sugerir que el gigante bávaro podría estar jugando una astuta partida de póquer con sus rivales españoles. Sin embargo, el Bayern ha confirmado ahora que Kane formará parte de la expedición que se enfrentará al Madrid en el Bernabéu.

  • Confianza inquebrantable en el talismán

    En el vestuario, la confianza en la resistencia de Kane es absoluta, y su compañero Joshua Kimmich ha disipado cualquier temor por su ausencia ante el Madrid al insistir en que «jugaría allí incluso en silla de ruedas. Espero que esté en forma y sobre el terreno de juego el martes». Esta firme confianza la comparte el entrenador Kompany, quien señaló que «su intuición le dice que lo conseguirá». 

    Kompany ha gestionado meticulosamente su plantilla para garantizar el máximo descanso de cara al desplazamiento a la capital española. Para mitigar cualquier riesgo adicional de lesión antes de enfrentarse al campeón europeo con más títulos, el técnico belga dio descanso a varios jugadores clave durante el fin de semana, limitando cuidadosamente la participación de estrellas como Jamal Musiala y Alphonso Davies a breves apariciones como suplentes.

  • Kylian Mbappe Real Madrid Harry Kane Bayern Munchen(C)Getty Images

    La batalla psicológica previa al partido en el Bernabéu

    El Bayern viaja a Madrid con el impulso de una remontada in extremis en la Bundesliga, mientras que el Real Madrid sufrió un decepcionante tropiezo en La Liga ante el Mallorca. Contar con Kane sobre el terreno de juego supondría un gran impulso psicológico para los visitantes y le enfrentaría a su homólogo madridista, Kylian Mbappé. La decisión final sobre si Kane será titular o comenzará en el banquillo probablemente se tomará apenas unas horas antes del inicio del partido. Mientras el capitán de Inglaterra ha estado trabajando individualmente durante las vacaciones de Semana Santa para recuperar su plena forma física, el equipo médico del Bayern trabaja sin descanso para garantizar que pueda liderar la delantera en el que posiblemente sea el partido más importante de la temporada para el club hasta la fecha.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB