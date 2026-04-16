¿Jugará Enzo Fernández con el Chelsea contra el Manchester United? Liam Rosenior nos pone al día tras la última sesión de entrenamiento

Fernández vuelve a estar disponible para el partido del sábado contra el Manchester United en Stamford Bridge. El centrocampista se perdió los dos últimos encuentros por una sanción del club relacionada con sus comentarios sobre un posible fichaje por el Real Madrid.

En rueda de prensa previa al duelo, Rosenior confirmó que el mediocampista de 25 años ha entrenado bien y vuelve a la convocatoria. «Enzo ha estado con el grupo y ha trabajado muy bien. Todo sigue normal para el partido», explicó el técnico del Chelsea. «Se reincorporó esta semana y el ambiente ha sido excelente. En cuanto a su dedicación y compromiso, Enzo ha estado excepcional».