Sven Simon
Traducido por
«Jugar este tipo de grandes partidos cada pocos días»: Leon Goretzka explica por qué cambió la Bundesliga por la Premier League
Sopesando el siguiente paso en su carrera
Tras unas largas vacaciones de verano y un amplio periodo de reflexión, el veterano centrocampista Leon Goretzka valoró cuidadosamente sus opciones antes de elegir su próximo destino. El jugador de 31 años admitió que encontrar el proyecto deportivo adecuado llevó tiempo después de que su larga etapa en el Bayern de Múnich llegara a su fin. Sin embargo, las conversaciones con el cuerpo técnico y la clara ambición del club le convencieron rápidamente de que el Aston Villa era el destino perfecto.
«Fue una sensación realmente muy buena firmar aquí», declaró Goretzka a VillaTV. «Fue un proceso para descubrir lo que realmente quiero, y aquí tuve una sensación muy buena desde el primer momento y ahora estoy realmente muy feliz de estar aquí».
- Getty Images Sport
En busca de noches de Champions League en Inglaterra
Tras haber vivido ampliamente la competición de clubes más prestigiosa de Europa a lo largo de su carrera, Goretzka está deseando recrear esas noches mágicas vestido de granate y azul. El alemán recordó el ambiente hostil y cargado de energía al que se enfrentó cuando visitó Villa Park con el Bayern de Múnich en octubre de 2024. Lejos de intimidarle, aquella atmósfera inolvidable le dejó una impresión duradera que acabó atrayéndole al conjunto de la Premier League.
«Recuerdo que fue una atmósfera realmente especial y una energía increíble en el estadio», recordó Goretzka. «Para nosotros, con el Bayern, no fue la mejor experiencia que hemos tenido; para vosotros, probablemente una de las mejores, así que tengo muchas ganas de volver a vivir noches como esta».
Aceptando la exigencia de la Premier League
Uno de los mayores motivos que impulsa el fichaje de Goretzka por Inglaterra es la enorme competitividad y la frecuencia de partidos de máximo nivel en toda la competición. El centrocampista señaló que, a diferencia de la Bundesliga, donde los grandes enfrentamientos son relativamente escasos, la máxima categoría inglesa exige estar al máximo física y mentalmente cada pocos días. Es un desafío agotador que está disfrutando mientras se prepara para adaptarse a una cultura futbolística completamente nueva.
«Obviamente, para mí es una liga nueva», señaló Goretzka. «Tengo muchas ganas de jugar este tipo de grandes partidos cada pocos días, y probablemente esta sea la mayor diferencia con respecto a la Bundesliga, donde solo tienes varios grandes partidos contra grandes rivales».
- Pro Sports Images
Dando un paso al frente para una campaña de transición
Mientras el Aston Villa afronta un periodo de reestructuración de la plantilla tras las salidas de varios jugadores destacados, Goretzka está preparado para asumir una gran responsabilidad. El veterano pretende aprovechar sus años de experiencia al más alto nivel para guiar al equipo a través de un calendario exigente. Con la plantilla plenamente centrada en ofrecer buenas actuaciones a la afición, Goretzka está listo para ayudar al club a cumplir sus objetivos competitivos esta temporada.
«Obviamente quiero ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos y aportar la experiencia que he acumulado en mi carrera», concluyó Goretzka. «Vamos a hacer una buena temporada».
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