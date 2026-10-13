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«Jugando el mejor fútbol de Europa y del mundo»: Joan Laporta ensalza al Barcelona, en plena forma, antes de la prueba ante el Galatasaray
Un estado de forma imparable aviva el duelo continental
El presidente del club, Laporta, ha expresado su firme convicción de que su equipo practica el fútbol más atractivo del mundo antes de un decisivo duelo europeo. La gran confianza del dirigente se apoya en un ataque prolífico que ha marcado 39 goles y solo ha encajado ocho en lo que va de temporada. Ese notable promedio de 4,3 goles por partido consolida el dominio del equipo de Flick tras su victoria por 3-0 ante el Getafe en su último partido.
- AFP
El jefe, confiado, elogia el espectáculo táctico
Una racha impecable de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones ha reforzado aún más la convicción de Laporta de que el atractivo fútbol del Barcelona marca actualmente la pauta por encima de los demás clubes de élite europeos.
Al valorar ante los periodistas el nivel de juego del equipo de Flick, Laporta subrayó: «El Barça, con toda la humildad, está jugando el mejor fútbol de Europa y del mundo. Hay otros equipos muy buenos, como el PSG o el Bayern de Múnich, que también son candidatos a ganar competiciones.
»También puede haber alguna que otra sorpresa y tenemos que estar preparados, pero, en cuanto a la calidad del fútbol, somos los que mejor jugamos y damos espectáculo. Nos aseguramos de que los aficionados al fútbol y los seguidores del Barça se lo pasen bien; jugamos un fútbol que gusta a la gente».
La unidad compartida impulsa la ambición de élite
Laporta también quiso destacar la colaboración fundamental entre Flick y el director deportivo Deco, que han logrado fomentar tanto la competencia interna como la armonía en el vestuario.
Al hablar de la preparación de la plantilla antes del viaje para enfrentarse al Galatasaray, Laporta añadió: «El ambiente y el espíritu de equipo son fundamentales para todo, y Flick y su equipo, y Deco y el suyo, lo han conseguido. La combinación Deco-Flick funciona, y hay ese ambiente y esa ambición, porque quien juega lo hace muy bien y quienes no han jugado quieren superar a quienes sí lo han hecho».
«Es un partido de la Champions League, la mejor competición de clubes del mundo. Llegamos en muy buena forma: el entrenamiento de ayer fue muy intenso, están muy motivados y tenemos buenas sensaciones».
- Anadolu Agency
Un récord formidable sustenta la prueba europea
El potencial ofensivo del Barcelona afronta una dura prueba en su visita al Galatasaray tras la confirmación de la baja de Raphinha, pese a que el capitán suma 14 goles en apenas ocho partidos. Incluso sin el delantero brasileño, el conjunto azulgrana acumula cuatro victorias consecutivas a domicilio ante rivales turcos y no ha perdido en sus últimos nueve enfrentamientos. Por su parte, el equipo de Okan Buruk arrastra un pobre balance continental: solo ha ganado uno de sus últimos 22 partidos contra equipos españoles.
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