«Jugadores muy, muy, muy buenos»: Jose Mourinho elogia a las estrellas del Real Madrid mientras Kylian Mbappe brilla en la victoria ante el Schalke

Tras el partido, Mourinho expresó su satisfacción por el crecimiento de su plantilla y la integración de las nuevas incorporaciones. Cucurella y Diomande debutaron ambos a la hora de juego.

«En este momento, es difícil hablar de manera individual porque estamos creciendo como equipo», dijo Mourinho a Realmadrid TV. «Aquí solo tenemos buenos jugadores, muy buenos jugadores y muy, muy, muy buenos jugadores. De la combinación del trabajo de estos jugadores tenemos que crear un muy, muy buen equipo. Eso es lo que estamos intentando hacer y creo que estamos dando los pasos adecuados para conseguirlo.

«También estoy muy contento con los que llegaron al final. No es fácil incorporarse directamente a entrenamientos de alta intensidad como los que estamos haciendo. No es fácil para ellos tener dobles sesiones por la mañana y por la tarde, porque entrenan por la mañana con el grupo y por la tarde con el grupo reducido que se ha incorporado ahora. Con un calor increíble. La sesión de entrenamiento de las 17:00 es realmente dura, y llegaron con una mentalidad de primer nivel».