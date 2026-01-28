El misterioso accidente de coche es el último incidente que pone el campo de entrenamiento del Chelsea en el centro de atención esta temporada. Los servicios de emergencia fueron llamados en octubre, ya que el campo de entrenamiento tuvo que ser evacuado cuando se activó una alarma en la piscina. Jugadores y personal fueron forzados a salir por temor a una posible fuga de cloro. El club emitió un comunicado después que decía: "Los servicios de bomberos respondieron a una alarma activada automáticamente en las instalaciones de entrenamiento de Cobham del Chelsea FC. Como precaución, todo el personal fue evacuado de manera segura. Los servicios de emergencia confirmaron una falsa alarma, y el personal y los jugadores pudieron regresar al edificio."

Las autoridades también fueron llamadas a la base de entrenamiento del Chelsea en agosto después de que 30,000 libras en equipo de cámaras desaparecieran. La tecnología se utilizaba principalmente para análisis de rendimiento y preparación táctica, lo que llevó a los Blues a llamar a la policía de Surrey para investigar.