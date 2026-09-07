La Premier League cuenta con una amplia colección de talento de la confederación asiática, con Japón aportando un formidable núcleo de estrellas. Zion Suzuki protege la portería del Aston Villa, mientras Kaoru Mitoma sigue siendo una de las principales amenazas ofensivas del Brighton & Hove Albion. El Crystal Palace cuenta tanto con Daichi Kamada como con Takehiro Tomiyasu, mientras Daizen Maeda juega en el Ipswich Town y Wataru Endo aporta experiencia y profundidad al centro del campo del Liverpool.

La presencia japonesa en Inglaterra se extiende a los equipos del Championship, con Hidemasa Morita en el Hull City, Tatsuhiro Sakamoto representando al Coventry City y Ao Tanaka llevando la manija en el centro del campo del Leeds United.

Corea del Sur está representada por el joven proyecto defensivo Kim Ji-soo en el Brentford, mientras el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov juega en el Manchester City.