Jugadoras del Año de la Superliga Femenina: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

Las lesiones han lastrado al Chelsea toda la temporada, impidiéndole defender el título de la WSL y competir en otros cuatro frentes. Dos de las jugadoras más afectadas eran, probablemente, las dos mejores del equipo.

Una de ellas fue Veerle Buurman, que se queda a las puertas de entrar en esta lista. La defensa de 20 años se incorporó tras la primera mitad de la campaña y, aprovechando las lesiones de sus compañeras en el centro de la defensa, fue sobresaliente en sus 11 partidos como titular en la liga, nueve de ellos en 2026.

La otra es Lauren James, que cuando jugaba solía ser la mejor sobre el campo. La delantera se perdió gran parte de la primera vuelta, volvió en noviembre y no completó 60 minutos hasta enero. La paciencia de Sonia Bompastor dio resultado y James alcanzó su mejor nivel al final del curso.

Aunque llegó tarde para retener la WSL, su talento garantizó la clasificación a la Liga de Campeones y la Copa de la Liga: marcó cinco goles y dio cuatro asistencias en catorce encuentros, segunda mejor marca del equipo y solo superada por trece jugadoras de la división; además, terminó decimocuarta en pases clave a pesar de su larga ausencia.