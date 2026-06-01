Jugadora europea del año: Alexia Putellas, Khadija Shaw y las 30 mejores futbolistas de la temporada 2025-26 según GOAL -clasificación

La regularidad del Paris FC en las últimas temporadas ha sido impresionante: este equipo parisino, que partía como menos favorito, ha llegado este año a la final de los play-offs del Campeonato tras ganar la Copa de Francia la temporada pasada. Clara Mateo ha sido fundamental en todo ello, y esta temporada está cuajando otra magnífica campaña.

Su asistencia clave a Hawa Sangaré dio el pase a la final del Campeonato, donde vencieron 1-0 al París Saint-Germain; esa fue una de sus 12 participaciones directas en goles en la liga esta temporada.

Su influencia en el campo y su liderazgo explican por qué el PFC ya supera al PSG y se presenta como la principal amenaza del Lyon en Francia.