Tormenta sobre la FIFA. Según escribe el New York Times, los responsables legales del organismo rector del fútbol mundial habían determinado de manera reservada que la República Democrática del Congo estaba alineando a un jugador no elegible; así se desprende de documentos internos y correspondencia examinados por el New York Times y de las declaraciones de un alto funcionario directamente implicado en el caso, que habló bajo condición de anonimato al tratarse de asuntos delicados. Una infracción de este tipo suele conllevar la derrota por alineación indebida para el equipo en todos los partidos en los que haya sido utilizado el jugador no elegible. La República Democrática del Congo necesitaba ganar un último partido, el repechaje contra Jamaica, para clasificarse a la Copa del Mundo por primera vez después de 52 años. La FIFA permitió que el jugador y el equipo siguieran su camino. El Congo derrotó a Jamaica, asegurándose así un lugar en el torneo.
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Reclamación de Nigeria
La revisión de la FIFA sobre la selección del Congo se derivó de una reclamación sobre la elegibilidad del jugador presentada por Nigeria, selección a la que el Congo había derrotado para acceder al partido contra Jamaica. En el curso de la investigación sobre la reclamación, la FIFA detectó que el Congo nunca había completado la documentación necesaria para permitir al portero Lionel Mpasi cambiar de afiliación después de haber jugado en las selecciones juveniles francesas; esto es lo que recogen los documentos. La FIFA no desmintió lo revelado por la investigación del Times, limitándose a declarar que había archivado el caso de Nigeria por una cuestión de carácter técnico. En un correo electrónico enviado al Times, la FIFA afirmó que sus comisiones son "autónomas y deciden los casos en función de los reglamentos vigentes y de los hechos específicos examinados", añadiendo que Infantino no tuvo ningún papel en esas decisiones.
NO SE HA TOMADO NINGUNA MEDIDA
En el caso del Congo, los funcionarios de la FIFA valoraron varias opciones, entre ellas conceder la victoria por incomparecencia a Nigeria, imponer sanciones económicas, sustituir al Congo por Nigeria en la repesca contra Jamaica o no emprender ninguna acción, dado que Nigeria había presentado la reclamación fuera de plazo; así se desprende de los documentos. Otra correspondencia relativa a la investigación, también examinada por el Times, contenía detalles sobre las medidas adoptadas por la FIFA en casos anteriores, en línea con información de dominio público. Un funcionario legal de la FIFA no implicado en el caso confirmó la autenticidad de los documentos obtenidos por el Times.
Los precedentes de Grecia y Bolivia
En 2016, después de que Grecia alineara a un jugador no elegible, que había representado a Australia en categorías inferiores, la FIFA intervino con decisión y le adjudicó la derrota por alineación indebida (0-3) en el partido contra Turquía. Dos años después, la FIFA modificó los resultados de dos partidos de Bolivia correspondientes a la clasificación para el Mundial de 2018, al haber determinado que la selección boliviana había alineado a un jugador que en el pasado había representado a Paraguay.
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