'El jugador más talentoso de Brasil' - Le dijeron a Carlo Ancelotti que DEBE llevar a Neymar al Mundial mientras el exjugador de la Seleção corre el riesgo de molestar a Vinicius Junior con la predicción del heredero Estevao
Problemas de lesiones: el máximo goleador Neymar tiene dificultades con su estado físico
Antes de cumplir 34 años en febrero, Neymar está pendiente de su participación en otro gran torneo internacional. Tiene 128 partidos internacionales y un récord de 79 goles en su haber, pero está encontrando dificultades para superar los problemas de forma física.
Un regreso a sus raíces se produjo a principios de 2025 al reincorporarse a Santos, pero se sometió a una operación de rodilla al final de la última temporada doméstica en Brasil. Neymar no ha jugado para su país desde que sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en octubre de 2023.
¿Formará Neymar parte del equipo de Brasil para el Mundial 2026?
Cuestionado sobre si Neymar estará en los planes de Ancelotti para el Mundial de este verano, el exinternacional brasileño Kleberson - hablando en asociación con ToonieBet - le dijo a GOAL: “Realmente, realmente quiero ver a Neymar en el Mundial. En términos de estado físico, está realmente detrás de todos ahora, debido a las lesiones, porque el año pasado no ha tenido muchos minutos en el campo.
“El talento que tiene ese chico, tan pronto como empiece a sentirse bien ahora, consiga un buen estado físico, probablemente pueda ayudar mucho. No llegará al Mundial con un estado físico al 100 por ciento, pero cuando comience el Mundial, especialmente al ritmo que está ahora, puede rendir bien porque es el jugador más talentoso que tenemos en Brasil. Otros están a un buen nivel, pero nadie puede hacer las cosas que este chico puede hacer.
“Necesita alcanzar un buen nivel de estado físico, jugar minutos y permanecer en el campo. Cuando miro a todos los jugadores brasileños, nadie es como él. Vale, podemos hablar de Vini Junior o Raphinha o Estevao, pero las cosas que Neymar puede hacer con un balón, da miedo marcarlo. Neymar es lo más cercano que he visto a Ronaldinho.”
¿Vini Jr o Estevao: Quién llenará los zapatos de Neymar con Brasil?
Brasil ha buscado inspiración en Neymar durante más de una década, con alguien necesitando dar un paso al frente y llenar sus zapatos. Preguntado sobre quién podría ser, Kleberson añadió - con los extremos del Real Madrid y Chelsea considerados en la mezcla: “Creo más que es Estevao que Vini. Solo porque Vini es un buen jugador, un jugador talentoso, pero cuando miro la técnica y cuán cómodos están con el balón, Estevao tiene un poco más de chispa con el balón que Vini.
“Vini es el extremo, chico rápido, pero Estevao puede mover su cuerpo un poco más, tiene algo de ginga, puede moverse en las direcciones correctas.
“Moverlo a la Premier League será asombroso para él. Estar en un club grande como Chelsea, con grandes jugadores a su alrededor, puede mejorar mucho. Las primeras temporadas nunca son fáciles para nadie, especialmente para un chico joven. En la Copa del Mundo, puede hacer muchas cosas que pueden ayudarnos.”
¿Puede Neymar emular a Ronaldo y Ronaldinho en la lista de los mejores de la historia?
Con Neymar acercándose hacia su retirada internacional, inevitablemente comenzarán a surgir preguntas sobre dónde se sitúa en la lista histórica de Brasil. No tiene un Balón de Oro ni victorias en la Copa del Mundo a su nombre, hasta ahora, y Kleberson admite que esos fracasos lo mantienen fuera de la élite.
Un ex compañero de Ronaldinho, Rivaldo, R9, Kaká y Roberto Carlos dijo: “Es muy difícil colocar a Neymar cerca de esos muchachos - de Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, incluso Rivaldo.
“Neymar es un jugador de primer nivel, es un jugador mágico, lo hizo muy bien en Barcelona y Santos. Pero si no tiene una Copa del Mundo, va a ser igual que Zico - jugador de primer nivel, gran nombre, todos lo aman, todos lo respetan, pero no ha ganado la Copa del Mundo. Podría terminar así.”
Neymar puede asegurarse de que emula los logros de sus icónicos compatriotas convirtiéndose en un ganador de la Copa del Mundo, pero necesita convencer a Ancelotti de su valía antes de que se repartan los boletos para un avión rumbo a Norteamérica.
