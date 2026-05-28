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Euro Player of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Jugador europeo del año: Harry Kane, Lamine Yamal y los 50 mejores futbolistas de la temporada 2025-26 según GOAL -clasificación

Opinion
Liga de Campeones
H. Kane
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E. Lepaul
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L. Vuskovic
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A. Ueda
V. Osimhen
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I. Thiago
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Sporting de Lisboa
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Lens
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Mallorca
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Hamburgo
FEATURES

La temporada de fútbol europea está a punto de terminar. Solo queda un partido: la final de la Liga de Campeones, en la que el Arsenal y el París Saint-Germain se preparan para enfrentarse este sábado en Budapest. Ambos equipos llegan tras ganar sus ligas; el PSG busca revalidar el título conquistado la temporada pasada, mientras que los Gunners aspiran a su primera Copa de Europa.

Ambos finalistas cuentan con jugadores que han brillado esta temporada, y algunos de los mejores del continente se verán las caras en Hungría. Pero no son los únicos: otros equipos y futbolistas también han destacado en la campaña 2025-26.

El Bayern Múnich e Inter lograron el doblete en Alemania e Italia, mientras que el Barcelona superó al Real Madrid en La Liga. Además, equipos como Como y Betis alcanzaron la Champions, y Lens y Real Sociedad rompieron sequías de títulos coperos.

¿Quiénes fueron los jugadores más destacados? Los redactores y editores de FootballCo de toda Europa han votado. Este es el top 50:

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    50Nico O'Reilly (Manchester City)

    Nico O'Reilly, elegido Mejor Jugador Joven de la Premier League, pasó de ser un desconocido canterano del Manchester City a probable titular de Inglaterra en el Mundial en solo 18 meses, tras ganarse la confianza de Pep Guardiola.

    Con 21 años, es el defensa más goleador de la categoría: ha marcado nueve tantos —incluido el doblete que dio la victoria en la final de la Carabao Cup— y ha sumado varias asistencias. Su fiabilidad y dinamismo lo sitúan entre los mejores laterales izquierdos, aunque su versatilidad le permite brillar también en el centro del campo, lo que podría marcar su futuro.

    • Anuncios
  • Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    49Víctor Osimhen (Galatasaray)

    La cesión de Victor Osimhen al Galatasaray para la 2024-25 sorprendió; más aún que, 12 meses después, se hiciera permanente pese al interés de otros clubes. El delantero nigeriano sigue marcando goles: 22 en todas las competiciones que ayudaron al Gala a retener la Super Lig.

    Comenzó algo lento en liga, pero desde diciembre solo se quedó sin marcar en tres partidos. Además, su aportación fue clave para que el club turco alcanzara los octavos de la Liga de Campeones por primera vez desde 2014.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    48Jonathan Tah (Bayern de Múnich)

    En una operación típica del Bayern, el campeón de la Bundesliga fichó a Jonathan Tah, capitán del Bayer Leverkusen, tras la expiración de su contrato el verano pasado. El defensa alemán se adaptó con facilidad al Allianz Arena.

    Tah ha formado una sólida pareja de centrales con Dayot Upamecano y, aunque los jugadores del Bayern en el otro extremo del campo han acaparado los titulares, el doble campeón de Vincent Kompany no habría podido alcanzar el éxito que ha logrado sin la solidez defensiva que Tah ha ayudado a inspirar.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    47Mile Svilar (Roma)

    La Serie A presume de una sólida tradición de grandes porteros, y Mile Svilar parece listo para brillar. El guardameta de la Roma dejó su portería a cero en 18 partidos y encajó solo 31 goles en 38 jornadas, logrando el mejor porcentaje de paradas (77,5 %) y el premio al Mejor Portero de la liga.

    En 38 partidos recibió solo 31 goles y logró el mejor porcentaje de paradas de la liga (77,5 %), lo que le valió el premio al Mejor Portero en la gala de fin de temporada de la Serie A.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    46Luka Vuskovic (Hamburgo)

    La afición del Tottenham ha sufrido una temporada desastrosa, pero las actuaciones del defensa cedido Luka Vuskovic con el Hamburgo ofrecen algo de esperanza. El joven de 19 años fue clave para que el recién ascendido evitara el descenso y, gracias a ello, entró en el Equipo del Año de la Bundesliga.

    Además de brillar en la defensa, marcó seis goles, máximo registro para un zaguero en la Bundesliga. Los Spurs confían en que los rumores sobre el interés del Barcelona y otros clubes no se concreten, pues esperan incorporarlo pronto a su primer equipo.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    45Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Que el Nottingham Forest siga en la Premier League se debe en gran medida a Morgan Gibbs-White, cuyo rendimiento desde principios de año ha sido sensacional. Marcó nueve goles en sus últimos diez partidos de Liga y terminó la temporada con 15, compartiendo el quinto puesto en la lucha por la Bota de Oro. Además, marcó tres goles y dio siete asistencias en todas las competiciones, incluidos los tantos que llevaron al Forest hasta las semifinales de la Europa League.

    Su nivel ya era alto antes del despegue final, y el Forest acertó al rechazar las ofertas del Tottenham. Aun así, se espera otro verano de rumores, pese a la extraña decisión de Thomas Tuchel de dejarlo fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    44Morgan Rogers (Aston Villa)

    En otra temporada exitosa para el Aston Villa, Morgan Rogers fue su figura más destacada. El centrocampista fue titular en todos los partidos de la Premier League hasta que Unai Emery le dio descanso en el último, un merecido respiro tras una campaña en la que el jugador de 23 años dio un gran paso hacia el estrellato.

    Marcó 14 goles en todas las competiciones, varios de ellos con impresionantes disparos desde lejos, incluido el tanto en la final de la Europa League. Además, aportó 11 asistencias y terminó entre los cinco jugadores que más distancia recorrieron en la Premier. Esos números podrían dejarle fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de este verano.

  • FC Internazionale v Como - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    43Hakan Çalhanoğlu (Inter)

    A sus 32 años, Hakan Calhanoglu ya no juega todas las semanas con el Inter, pero siempre aporta cuando entra. El internacional turco ayudó a los nerazzurri a lograr el doblete en Italia: en 30 partidos marcó 12 goles y dio siete asistencias, además de imponer el ritmo del equipo de Cristian Chivu desde el centro del campo.

    Su momento estelar llegó en la vuelta de las semifinales de Copa contra el Como: con el Inter 0-2 abajo a 20 minutos del final, marcó dos goles y asistió a Petar Sucic para el 3-2, pase a la final y posterior triunfo ante la Lazio.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    42Fermín López (Barcelona)

    Siempre en movimiento, olfateando ocasiones de gol o creando oportunidades para sus compañeros, Fermín López se ha vuelto imprescindible en el Barcelona, aunque fuera de España no tenga el mismo reconocimiento que otros jugadores.

    Tras rechazar un traspaso al Chelsea este verano, Fermín demostró a los Blues lo que se habían perdido al cerrar la temporada con 13 goles y 17 asistencias en todas las competiciones. Solo Lamine Yamal creó más «grandes ocasiones» que el jugador de 23 años en La Liga (15) a lo largo de la campaña, por lo que su ausencia en la convocatoria de España para el Mundial, debido a una lesión en el pie, resulta aún más frustrante.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-UTRECHTAFP

    41Ayase Ueda (Feyenoord)

    En sus dos primeras temporadas con el Feyenoord, Ayase Ueda apenas había marcado 16 goles, sin visos de despegue. Sin embargo, bajo la dirección de Robin van Persie, se convirtió en un delantero imparable: anotó 25 tantos en 31 partidos de la Eredivisie y superó por ocho goles a su más cercano perseguidor en la lucha por el título de goleo.

    Si mantiene este nivel hasta la Copa del Mundo, Japón confiará en sorprender en Norteamérica.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-NANTESAFP

    40Esteban Lepaul (Angers/Rennes)

    Si no has seguido la Ligue 1 este año, quizá no conozcas a Esteban Lepaul, pero el delantero ha destacado en Francia con una temporada extraordinaria en el Rennes. El jugador de 26 años ascendió de categoría y terminó la temporada 2025-26 como máximo goleador de la división, con 21 tantos, cinco más que sus rivales más cercanos.

    Fichado por el Angers a finales de agosto, marcó en su debut contra su exequipo y, sobre todo, anotó 12 goles en los últimos 14 partidos, lo que llevó al Rennes a la sexta plaza y a la Europa League.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    39Bukayo Saka (Arsenal)

    Tras 22 años de espera, el Arsenal por fin ganó la Premier League, así que la temporada 2025-26 quedará como una de las mejores de Bukayo Saka, aunque no igualó sus cifras anteriores. Marcó 11 goles y dio siete asistencias, números correctos, pero clave en momentos decisivos para los Gunners.

    Fue clave en los apretados triunfos ante Wolves y Brighton, y tras lesionarse en mayo regresó para liderar la victoria contra Fulham y anotar el gol que clasificó al Arsenal a la final de la Champions.

    A pesar de ser titular solo en 25 partidos, solo cinco jugadores crearon más ocasiones que él (61) durante la temporada.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP

    38Florian Thauvin (Lens)

    Antes de fichar por el Lens en el verano de 2025, Florian Thauvin había completado dos buenas temporadas en el Udinese tras un breve paso por los Tigres de México. Se esperaba que el veterano aportara liderazgo a Pierre Sage, pero dio mucho más.

    Acabó la temporada con 14 goles y 10 asistencias, y el Lens desafió al París Saint-Germain en la lucha por la Ligue 1 antes de ganar la Copa de Francia, título que el club no conseguía desde hacía 27 años. Thauvin, ya de vuelta en la selección, marcó y asistió en la final ante el Niza.

  • TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-SPORTING-TONDELAAFP

    37Luis Suárez (Sporting CP)

    Reemplazar a Viktor Gyokeres en el Sporting de Lisboa parecía un gran desafío, pero Luis Suárez no lo escuchó. Llegó del Granada tras ser máximo goleador de Segunda División en la 2024-25 y se puso a marcar desde el primer día.

    El internacional colombiano cerró la campaña con 38 goles en todas las competiciones, 28 en 32 partidos de Liga, más ocho asistencias. Como con Gyokeres, el Sporting volvió a acertar fichando fuera de la máxima categoría y ahora disfruta de los frutos.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    36Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Pocos jugadores del Liverpool terminaron la temporada con la cabeza alta, pero Dominik Szoboszlai fue una excepción gracias a su campaña sobresaliente en medio del caos de Merseyside. Ya fuera en el centro del campo o como lateral derecho, Szoboszlai fue el faro de los Reds: cumplió lo básico y añadió momentos de magia que decidieron partidos.

    Entre sus 13 goles destacan espectaculares tiros libres ante Arsenal y Manchester City, y sumó 12 asistencias en todas las competiciones tras generar 78 ocasiones, segunda mejor marca de la Premier. En defensa lideró a los centrocampistas ofensivos de la liga en intercepciones (30), recuperaciones (187) y despejes (58).

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    35Joan García (Barcelona)

    Joan García generó polémica al dejar el Espanyol para fichar por el Barcelona el verano pasado. Sin embargo, pronto demostró su valor con actuaciones decisivas y se consolidó como el mejor portero de La Liga.

    En 30 partidos recibió solo 21 goles y lideró la Liga en imbatibilidades (15), porcentaje de paradas (77,9 %) y tantos evitables (10,2). Esos números lo metieron en la discusión por la portería de La Roja para el Mundial.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    34Joao Neves (París Saint-Germain)

    Con solo 21 años, João Neves se prepara para su segunda Champions League consecutiva. En el centro del campo del París Saint-Germain, su estilo dinámico ya ha demostrado su valía. Abrió la temporada con un hat-trick ante el Toulouse que le otorgó un 10/10 de L'Équipe y, desde entonces, no ha bajado el ritmo.

    Ya sea presionando con fuerza ante la defensa o apareciendo para anotar goles clave, como en la ida de semifinales contra el Bayern de Múnich, sus actuaciones nunca pasan desapercibidas y lo consolidan como pieza fundamental del proyecto de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    33Desire Doue (París Saint-Germain)

    Desire Doué, héroe de la final de la Liga de Campeones del año pasado, no siempre ha mantenido el nivel de su primera temporada con el PSG, pero aún así ha sumado 13 goles y ocho asistencias al campeón de la Ligue 1.

    Su habilidad con ambos pies para desequilibrar a los defensas ha sido su marca desde que llegó de Rennes, y espera mostrarla de nuevo el sábado en Budapest.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    32Willian Pacho (París Saint-Germain)

    Willian Pacho, único jugador que ha jugado todos los minutos del PSG en la Liga de Campeones, se afianza como uno de los mejores centrales del mundo. En el corazón de la zaga francesa, brilló de nuevo.

    Quizá reservó su mejor actuación para el momento más decisivo, al liderar la neutralización de la potente delantera del Bayern Múnich en la vuelta de semifinales. Si repite esa actuación contra el Arsenal, a los Gunners les costará mucho controlar el partido.

  • RCD Mallorca v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    31Vedat Muriqi (Mallorca)

    El Mallorca descendió, pero Vedat Muriqi lo dio todo: marcó 23 goles —récord personal— y solo Mbappé lo superó.

    Además de marcar, trabajó sin descanso: ganó duelos aéreos y terrestres y ayudó en defensa, sobre todo a balón parado. Un esfuerzo heroico que, por desgracia para él, no evitó el descenso.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTAAFP

    30Nuno Mendes (París Saint-Germain)

    Tras consolidarse como el mejor lateral izquierdo de Europa la temporada pasada, Nuno Mendes ha ampliado su ventaja sobre los rivales con otra excelente campaña en el PSG. Además de brillar en defensa ante algunos de los mejores extremos del mundo, ha sumado cuatro goles y cinco asistencias.

    Con 23 años, el portugués se medirá a Bukayo Saka en Budapest en un duelo que seguro veremos repetirse en los próximos años.

  • VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    29Deniz Undav (Stuttgart)

    De no ser por la brillantez de Harry Kane, la temporada de Deniz Undav con el Stuttgart habría tenido más repercusión fuera de Alemania. El delantero de 29 años cerró la campaña con 25 goles y 14 asistencias, lo que llevó al equipo de Sebastian Hoeness de vuelta a la Liga de Campeones y a la final de la Copa DFB.

    Tras un paso discreto por el Brighton en la Premier, Undav ha encontrado su lugar en el MHP Arena y ahora aspira a ser titular con Alemania en el Mundial.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    28Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Desde la primera noche de la temporada, cuando Antoine Semenyo humilló al Liverpool en Anfield, se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la Premier League, primero con el Bournemouth y luego con el Manchester City tras una pugna por su fichaje valorado en 62,5 millones de libras.

    El salto de categoría no le pesó y respondió con siete goles en sus primeros doce partidos con los citizens. Marcó siete goles en sus primeros 12 partidos con el equipo de Pep Guardiola, aspirante al título, y aunque no mantuvo ese ritmo goleador hasta el final de la campaña, se mantuvo como fijo en la alineación del City, llegando a sumar 21 goles y seis asistencias a lo largo de la temporada. Su sublime remate de cabeza para decidir la final de la FA Cup tampoco estuvo nada mal.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    27Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

    A pesar de lesiones y la Copa Africana de Naciones, que le han limitado a solo 31 partidos con el club en la temporada 2025-26, Achraf Hakimi sigue demostrando por qué muchos lo consideran el mejor lateral derecho del planeta. Con energía inagotable, el marroquí sube y baja por la banda sin descanso, defiende con diligencia y aporta calidad en el último tercio.

    Hasta ahora ha marcado tres goles y dado siete asistencias, seis de ellas en la Liga de Campeones, liderando la clasificación de pases de gol a falta de la final. Pocas dudas hay de que pueda añadir alguna más en Budapest.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    26Yan Diomande (RB Leipzig)

    Yan Diomande llegó al RB Leipzig el verano pasado por 20 millones de euros tras jugar solo 10 partidos con el Leganés. Un año después podría marcharse por casi cinco veces esa cifra, después de una temporada brillante que le valió el título de Novato del Año de la Bundesliga.

    El joven de 19 años deslumbró con sus atrevidos regates y su instinto para lo espectacular, y cerró el curso con 13 goles y 10 asistencias en todas las competiciones. Su gran estado de forma ayudó a Leipzig a volver a la Liga de Campeones, y no extraña que Liverpool y PSG peleen por fichar al internacional marfileño antes del Mundial.

  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    25Igor Thiago (Brentford)

    Muchos expertos pronosticaban el descenso del Brentford antes de que comenzara la temporada, y las salidas de los delanteros Bryan Mbeumo y Yoane Wissa se citaban como las principales razones. Sin embargo, nadie esperaba el gran paso al frente de Igor Thiago.

    Fichado para reemplazar a Ivan Toney en 2024, se recuperó tras una primera temporada de lesiones y marcó 25 goles en todas las competiciones: 22 en la Premier League, que le valieron el segundo puesto en la Bota de Oro y un lugar en la selección de Brasil para el Mundial.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    24Joshua Kimmich (Bayern de Múnich)

    A sus 31 años, Joshua Kimmich no afloja: otra gran temporada en el centro del campo del Bayern. Sus 12 asistencias y dos goles no lo dicen todo; su pase preciso y energía constante lo ubican entre los mejores mediocampistas defensivos.

    Solo dos jugadores han corrido más que los 157 km de Kimmich en la Liga de Campeones, y es segundo en pases largos precisos por cada 90 minutos tanto en esa competición como en la Bundesliga.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    23Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

    Para Julián Álvarez, la temporada mostró dos caras. En La Liga apenas marcó dos goles desde octubre, pero en la Liga de Campeones brilló: 10 tantos y cuatro asistencias en 15 partidos, seis de ellos en eliminatorias.

    Álvarez guardó su mejor fútbol para los duelos clave: anotó dos en la goleada al Real Madrid en septiembre y sus tantos eliminaron al Barcelona en Liga de Campeones y Copa del Rey. Este verano podría fichar por un aspirante al título continental.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    22William Saliba (Arsenal)

    William Saliba, uno de los defensas más elegantes de Europa, ya no acapara tantos titulares en el Arsenal como cuando irrumpió hace cuatro años, pero sigue siendo uno de los mejores centrales del continente.

    En los 46 partidos que ha sido titular con el campeón de la Premier League, ha dejado la portería a cero en 25 y su dupla con Gabriel Magalhães es de las más sólidas de los últimos tiempos.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    21Vinicius Jr. (Real Madrid)

    Tras un 2025 para olvidar, Vinicius Jr. se recuperó de forma impresionante tras el cambio de año, lo que parece haber vuelto a encarrilar su carrera en el Real Madrid. Diecisiete de sus 22 goles totales llegaron a partir de enero, y el delantero brasileño fue, sin duda, el mayor beneficiario del cese de Xabi Alonso a mitad de temporada.

    Además, aportó 10 asistencias. Aunque el Bernabéu aún tiene retos, parece que los días de bajo nivel de Vinicius han quedado atrás, al menos por ahora.

  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Donyell Malen (Aston Villa/Roma)

    Pocos fichajes de enero impactaron tanto como el de Donyell Malen. El delantero holandés llegó cedido del Aston Villa para darle un plus ofensivo a la Roma de Gian Piero Gasperini. Malen se adaptó a la perfección al Estadio Olímpico.

    El jugador de 27 años marcó 14 goles en solo 18 partidos de la Serie A, lo que llevó a la Roma al tercer puesto y le dio el regreso a la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2018-19. A pesar de llegar a mitad de curso, acabó segundo en la tabla de goleadores, solo por detrás de Lautaro Martínez. Sumando sus tantos con el Villa, llegó a 22 dianas.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    19Raphinha (Barcelona)

    Pese a las lesiones, Raphinha aprovechó cada oportunidad en la 2024-25 y contribuyó al nuevo título del Barcelona.

    En solo 33 partidos, marcó 21 goles y dio siete asistencias: un doblete clave en la final de la Supercopa ante el Real Madrid, un hat-trick contra el Sevilla en marzo y cuatro aportes en la goleada al Newcastle en la Liga de Campeones unos días después.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    18Federico Dimarco (Inter)

    Federico Dimarco, elegido mejor jugador de la Serie A tras ayudar al Inter a ganar el Scudetto, brilló en la banda izquierda de San Siro con 17 asistencias, máxima marca liguera.

    Además marcó siete goles y otro en la Liga de Campeones, cifras que lo convierten en el mejor anotador de su carrera. Con solo 28 años y bajo la guía de Chivu, podría superarse aún más la próxima temporada.


  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    17Nico Paz (Como)

    Sorprendentemente, el Como jugará la Liga de Campeones la próxima temporada tras imponerse al AC Milan y a la Juventus para asegurar el cuarto puesto en la Serie A con un equipo que ascendió hace solo dos temporadas. Una de las claves de este éxito es el rendimiento de Nico Paz, nombrado Mejor Centrocampista de la máxima categoría italiana tras una segunda temporada consecutiva sobresaliente.

    Paz marcó 13 goles y dio siete asistencias, y además llevó al equipo a las semifinales de la Coppa Italia. Por eso parece inevitable que el Real Madrid active este verano la cláusula de recompra del internacional argentino. Con los problemas del centro del campo madridista tras la marcha de Toni Kroos, su regreso será muy bienvenido en el Bernabéu.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki llegó al Manchester City entre dudas sobre su actitud y sobre si un jugador tan extravagante encajaría en el estilo de Pep Guardiola. Aunque no siempre ha sido titular en el Etihad, el francés ha demostrado ser uno de los jugadores más emocionantes de la Premier League en su temporada de debut.

    Solo el récord de asistencias de Bruno Fernandes superó las 12 que logró Cherki en la Premier League, a las que sumó otras cuatro en otras competiciones y 10 goles. Con solo 22 años, está claro que el internacional francés será una figura clave para Enzo Maresca tras la dimisión de Guardiola y que sus mejores años aún están por llegar.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Pedri (Barcelona)

    Pedri, uno de los jugadores más placenteros de ver en Europa, sigue siendo el eje del mejor fútbol del Barcelona. Solo su compañero Pau Cubarsi ha completado más pases por cada 90 minutos en La Liga que el centrocampista español (80,4) esta temporada, y muchas de las jugadas más incisivas del Barça nacen de este exjugador del Las Palmas.

    Esta ha sido su mejor campaña en asistencias (12), y aunque deseaba sumar más goles —solo marcó dos—, el hecho de que aún tenga margen de mejora debería preocupar a los rivales del Barça en España y en Europa.

  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    14Lautaro Martínez (Inter)

    Lautaro Martínez, máximo goleador por segunda vez en tres temporadas, superó la decepción del curso anterior —cuando el Inter pasó de aspirar al triplete a quedarse sin títulos— y guió a los nerazzurri a la Serie A y la Coppa Italia. Marcó 17 goles en la liga, tres más que el segundo, y aportó seis asistencias.

    La única decepción fue la Champions: el equipo cayó en la repesca ante el Bodo-Glimt. Aun así, Lautaro marcó cuatro goles en ocho partidos europeos y añadió el segundo en la final de la Coppa Italia ante la Lazio (2-0).

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Si hay que elegir un jugador clave en el éxito del Arsenal en la Premier League 2025-26, ese es Gabriel Magalhães. El defensa lideró la liga con 17 partidos sin encajar gol, pero su mayor impacto llegó en ataque: fue el mejor rematador de los Gunners en jugadas a balón parado.

    Marcó solo cuatro goles, pero todos fueron clave: el 1-0 en el descuento en Newcastle en septiembre inclinó la lucha por el título. Además, sumó cinco asistencias, pues Mikel Arteta aprovechó su agresividad en ambas áreas.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Raya (Arsenal)

    David Raya, ganador del Guante de Oro de la Premier League por tercera temporada consecutiva, se ha consolidado como uno de los mejores porteros de Europa en sus tres años con los Gunners. Ha dejado su portería a cero en 28 de 50 partidos y solo ha encajado 30 goles.

    Su parada clave llegó en mayo: evitó el gol de Mateus Fernandes ante el West Ham y dio al Arsenal un 1-0 que lo dejó a un paso del título. En la Liga de Campeones ha detenido casi el 90 % de los disparos, y pocos han sido tan clave en el éxito de los Gunners como su número 1.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland encaminaba otra temporada de récords tras anotar 19 goles en la primera mitad de la Premier, con defensas incapaces de detener al “Terminator” del Manchester City. Un bajón a mitad de curso le impidió batir su marca, pero igual fue una campaña exitosa para el noruego.

    Sus goles en los últimos cinco encuentros le valieron la tercera Bota de Oro en cuatro años, con 38 dianas en todas las competiciones y nueve asistencias que mostraron su evolución como jugador.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    10Vitinha (París Saint-Germain)

    ¿El mejor centrocampista del momento? Vitinha sería la elección de muchos tras otra temporada estelar con el PSG. Este maestro del pase, internacional con Portugal, ha marcado siete goles y dado diez asistencias.

    Además, nadie ha corrido más en la Liga de Campeones (184,7 km) ni completado más pases por cada 90 minutos (90,6). Un jugador completo, ansioso por brillar el sábado en Budapest.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Bruno Fernandes (Manchester United)

    A pesar de jugar la mitad de la temporada como mediocampista más retrasado bajo las órdenes de Rubén Amorim, Bruno Fernandes batió el récord de asistencias en una sola campaña de la Premier League. El capitán del Manchester United sumó 21 pases de gol y nueve tantos propios, y llevó a los ‘Red Devils’ al tercer puesto en la temporada 2025-26. Con 21 asistencias, superó a Thierry Henry y Kevin De Bruyne en los registros de la liga y, además, marcó nueve goles que ayudaron a los Red Devils a acabar terceros.

    Si aún no estás convencido de su dominio, considera esto: creó 136 ocasiones, mientras que Dominik Szoboszlai, segundo en la lista, apenas llegó a 78. Las defensas rivales no lograron frenarlo y, casi siempre, él se lo hizo pagar.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)

    Khvicha Kvaratskhelia, posible mejor jugador de la Liga de Campeones o al menos MVP de las eliminatorias, ha marcado o asistido en siete partidos seguidos para llevar al PSG a la final. El ágil georgiano ha superado una y otra vez a los laterales rivales y, antes de la final del sábado en Hungría, lidera la lista de contribuciones directas a goles (16).

    Su discreta campaña en la Ligue 1, con solo ocho goles y cuatro asistencias en 28 partidos, explica por qué no lidera las tablas individuales. Guardar su mejor versión para las grandes citas le ha funcionado, aunque los aficionados franceses no siempre vean su mejor nivel cada semana.

  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    7Luis Díaz (Bayern de Múnich)

    El Liverpool debe lamentar haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. Aunque el extremo colombiano quería dejar Anfield, su esplendor en el Bayern Múnich duele en Merseyside, sobre todo al comparar su gran temporada con las dificultades del equipo de Arne Slot para defender la Premier.

    En un tridente letal, Díaz anotó 26 goles y dio 19 asistencias, conquistando Bundesliga y DFB-Pokal. Verlo deslizarse con rapidez y regatear con precisión fue un espectáculo… y una pesadilla para los laterales rivales.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    6Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

    Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, ha sufrido lesiones esta temporada, pero cuando juega irradia la confianza del campeón.

    Con 19 goles y 11 asistencias en todas las competiciones, Dembélé opta de nuevo al premio, sobre todo tras marcar tres tantos en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Algunos cuestionaron su designación como Jugador del Año de la Ligue 1, pues solo fue titular en 10 partidos del título del PSG, pero su nivel ha sido incuestionable en todas las competiciones.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Declan Rice (Arsenal)

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4Kylian Mbappé (Real Madrid)

    La temporada de Kylian Mbappé fue agitada. Llevó al Real Madrid a cuestas con sus goles, pero terminó señalado por el colapso del vestuario en el caótico último mes en el Bernabéu.

    Las dudas sobre si el Madrid puede funcionar como equipo con Mbappé en la delantera están justificadas, pero a nivel personal, el capitán de Francia ha vuelto a cumplir con creces. Sus 25 goles en La Liga le dieron su segundo Pichichi consecutivo, mientras que marcó 15 veces en solo 11 partidos de la Liga de Campeones antes de que el Madrid cayera eliminado en cuartos de final.

    Mantener esa media goleadora mientras se construye un equipo capaz de volver a ganar títulos será el próximo reto de José Mourinho.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona)

    Con solo 18 años, Lamine Yamal fue el mejor de España y uno de los destacados de Europa. Marcó 24 goles y dio 17 asistencias, aunque algunas lesiones limitaron su rendimiento y podrían afectar su debut en el Mundial. Barcelona debe protegerlo pese a su enorme influencia en el Camp Nou.

    Sus números —24 goles y 17 asistencias— podrían haber sido aún mejores de no ser por las primeras lesiones de su carrera. Esos problemas físicos también afectarán su debut en el Mundial, lo que subraya la necesidad de que el Barça proteja a su joven prodigio pese a su influencia en el Camp Nou.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern de Múnich)

    Esta temporada Michael Olise se consolidó como uno de los mejores extremos del mundo. Tras su llegada en 2024 al Bayern Múnich procedente del Crystal Palace, el francés brilló con 22 goles y 26 asistencias, cifras que lo situaron entre los más desequilibrantes del continente.

    Con 24 años y margen para mejorar, su fichaje podría definir una era bajo el mando de Vincent Kompany.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich)

    Tras su gran temporada, Harry Kane cerró la campaña con dos hat-tricks consecutivos: el segundo le dio la DFB-Pokal al Bayern, que ya había asegurado la Bundesliga semanas antes. 36 de sus 61 goles llegaron en esa recta final, donde elevó su nivel y confirmó que es el mejor ‘9’ del mundo.

    Además, sumó siete asistencias y, al bajar a recibir, mostró su visión de juego y su capacidad para asociarse con los delanteros. Tras ganar la Bota de Oro europea, ahora aspira al Balón de Oro en el Mundial.