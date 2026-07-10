¡Jugador clave aislado del equipo! Problemas para Inglaterra antes del duelo contra Noruega

Su baja sería un duro golpe para Thomas Tuchel. Rice es titular fijo en el doble pivote inglés junto a Elliot Anderson. Cuando descansó ante Panamá, Jude Bellingham retrasó su posición y Morgan Rogers entró en el once.

Además, Tuchel sufre problemas en el lateral derecho: la sanción a Jarell Quansah se mantiene y aún no se sabe si Reece James llegará a tiempo de su lesión en el muslo. Si no juega, Djed Spence o un central extra cubrirían el puesto; Ezri Konsa podría pasar a la derecha y John Stones formar en el centro de la zaga.