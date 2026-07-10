Rice sufre problemas musculares en el muslo y la espalda, por lo que se ha perdido las dos últimas sesiones de entrenamiento. Aún se desconoce si estará listo para el partido contra Noruega el sábado a las 23:00.
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¡Jugador clave aislado del equipo! Problemas para Inglaterra antes del duelo contra Noruega
Su baja sería un duro golpe para Thomas Tuchel. Rice es titular fijo en el doble pivote inglés junto a Elliot Anderson. Cuando descansó ante Panamá, Jude Bellingham retrasó su posición y Morgan Rogers entró en el once.
Además, Tuchel sufre problemas en el lateral derecho: la sanción a Jarell Quansah se mantiene y aún no se sabe si Reece James llegará a tiempo de su lesión en el muslo. Si no juega, Djed Spence o un central extra cubrirían el puesto; Ezri Konsa podría pasar a la derecha y John Stones formar en el centro de la zaga.
En Noruega también hay preocupaciones por la plantilla.
Noruega también tiene bajas por enfermedad. «Tenemos problemas y damos lo mejor, pero el médico está muy ocupado», dijo el portero Örjan Nyland a Fox. «Tuvimos unos días libres; quizá alguien se contagió. Ojalá podamos enfrentar a Inglaterra el sábado con un equipo descansado».
Stale Solbakken tosió varias veces en la rueda de prensa y añadió: «Con el aire acondicionado, los vuelos y los vestuarios, es normal que alguno se contagie; somos más de 50 personas».
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