El juez deportivo, el doctor Gerardo Mastrandrea, asistido por Stefania Ginesio y por el representante de la A.I.A., Carlo Moretti, ha publicado las medidas adoptadas durante la reunión del 20 de octubre de 2026.
Juez deportivo de la Serie A: tarjeta amarilla y multa a Thuram por simular; multa y apercibimiento a Paratici. Sanciones también para el AC Milan, el Napoli y otros 6 clubes
CLUB
Multa de 8.000,00 €: al COMO por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos cuatro minutos en el inicio de la segunda parte; reincidencia.
Multa de 7.000,00 €: al NAPOLI porque sus aficionados lanzaron, en el minuto 18 de la primera parte, dos bengalas de humo al terreno de juego, lo que obligó al árbitro a detener el partido durante aproximadamente un minuto y medio para permitir su retirada, y lanzaron otras dos bengalas de humo al recinto de juego durante el encuentro; sanción atenuada conforme al art. 29, apartado 1, letra b), del CGS.
Multa de 5.000,00 €: a la FIORENTINA por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos cuatro minutos en el inicio de la segunda parte.
Multa de 5.000,00 €: al VENEZIA porque sus aficionados lanzaron, en el minuto 18 de la primera parte, una bengala de humo al terreno de juego, lo que obligó al árbitro a detener el partido durante aproximadamente un minuto y medio para permitir su retirada, y lanzaron otra bengala de humo al recinto de juego en el minuto 40 de la primera parte; sanción atenuada conforme al art. 29, apartado 1, letra b), del CGS.
Multa de 3.000,00 €: al BOLOGNA por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.
Multa de 3.000,00 €: al SASSUOLO por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.
Multa de 3.000,00 €: al UDINESE por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.
Multa de 2.000,00 €: al AC MILAN por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de aproximadamente un minuto en el inicio de la primera parte
FUTBOLISTAS
AMONESTACIÓN Y MULTA DE 1.500,00 € (SEGUNDA SANCIÓN)
VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): sanción agravada por ser capitán del equipo
AMONESTACIÓN Y MULTA DE 2.000,00 € (PRIMERA SANCIÓN)
BRITSCHGI Sascha (Parma): por haber fingido haber recibido una falta en el área de penalti rival
THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): por haber fingido haber recibido una falta en el área de penalti rival
DIRECTIVOS
MULTA DE 10.000,00 € Y APERCIBIMIENTO
PARATICI Fabio (Fiorentina): por haber cuestionado durante el descanso, en los vestuarios, de forma acalorada e irrespetuosa una decisión del árbitro; reincidente.
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