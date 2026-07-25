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Jürgen Klopp ya genera una «euforia increíble» en Alemania tras ser nombrado nuevo entrenador, aunque una leyenda del Liverpool advierte de los grandes retos que vienen
El impacto inmediato del «factor Klopp»
Nombrado el viernes para suceder a Julian Nagelsmann con un contrato hasta 2030, Klopp ya deja huella. El técnico advirtió que dimitiría si sufre un escrutinio mediático innecesario. Es su cuarto cargo como entrenador tras sus etapas en el Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool, y su primer regreso a los banquillos desde que dejó Anfield en 2024. Ganó dos veces el premio FIFA al Mejor Entrenador Masculino (2019 y 2020) y tres veces el de Alemania (2011, 2012 y 2019), por lo que llega con un palmarés inigualable. En declaraciones aSky Sport, Hamann destacó cómo Klopp revitalizó a una afición desilusionada durante su rueda de prensa de presentación, devolviendo el optimismo a una selección nacional que ha carecido de regularidad desde 2014.
Al valorar la acogida inicial, Hamann destacó su enorme carisma: «Las reacciones muestran una euforia increíble solo con su presencia; eso es lo que el país necesita. Hubo una o dos declaraciones que no acabé de entender. Pero lo que consigue con solo estar presente en la DFB como seleccionador nacional, lo vimos en la respuesta». Este impulso psicológico es el primer paso en un largo camino hacia la recuperación para los cuatro veces campeones del mundo.
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Fomentar la unidad más allá de las estrategias tácticas
Klopp tiene un palmarés brillante: ganó dos Bundesligas con el Dortmund, acabó con la sequía de 30 años del Liverpool en la Premier y conquistó la Liga de Campeones. Pero el fútbol internacional tiene obstáculos únicos. Hamann recordó que Klopp «depende de lo que los clubes pongan a su disposición» y que «no se puede fichar como en un club». Aun así, insiste en que la actual selección alemana no rinde acorde a su potencial.
Hamann cree que la clave del éxito en los próximos torneos es la cohesión mental y social del equipo, no solo el talento individual. Añade que los fracasos anteriores se debieron a una falta de armonía y concluye: «Creo que somos mucho mejores de lo que mostramos en el Mundial. Probablemente podrían haber estado, o deberían haber estado, dos, tres o incluso cuatro jugadores que nos hubieran ayudado. Si se genera un buen ambiente de grupo y unidad, se podría haber logrado más en este Mundial. Sabemos que otras selecciones son mejores que nosotros, pero eso no significa que no podamos vencerlas. Si logra la cohesión que su predecesor no consiguió, nos irá bien en la próxima Eurocopa y en el próximo Mundial».
Resolver la crisis en el centro del campo
Más allá del espíritu y la unidad, Klopp debe resolver un reto técnico: revitalizar un equipo lastrado por años de fracasos. Alemania no ha dejado huella desde su triunfo en el Mundial 2014: eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, y luego ante Paraguay en dieciseisavos. Hamann señala el centro del campo —un «talón de Aquiles» persistente— como la principal preocupación táctica de Klopp, pues, en su opinión, ahí se ganan o se pierden los grandes torneos.
«Los partidos se ganan en el centro del campo», afirmó Hamann. «Sabemos que contamos con una buena plantilla tanto en ataque como en defensa. Tenemos buenos extremos, pero ahora debemos encontrar una pareja de centrocampistas. Esa es la sala de máquinas; ahí se ganan los partidos, y ha sido nuestro talón de Aquiles en los últimos años».
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La inminente búsqueda de un nuevo número uno
La portería es urgente, sobre todo tras el regreso y nueva retirada de Manuel Neuer de la selección. Para cubrirla, Hamann propone opciones audaces: «En la portería, obviamente tenemos que encontrar un portero. Mi elección sería Nubel; si confía en Urbig, podría ponerlo directamente bajo los palos, pues probablemente jugará más en Múnich esta temporada».
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