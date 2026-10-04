En la previa del partido, Tsimikas subrayó que la disciplina táctica de Grecia bajo Ivan Jovanovic ha transformado su posición en el panorama internacional. Mientras, su exentrenador de club admitió sin rodeos que Grecia se ganó por completo su victoria por 1-0 en Augsburgo el mes pasado.

Ambos reflexionaron sobre el crecimiento de la selección griega.

«Estamos demostrando nuestro valor como jugadores y como país», declaró Tsimikas a los periodistas. «Estamos a las puertas de lograr grandes cosas. Todo el mundo quiere jugar en un gran torneo. Entrenamos duro, y estos tres partidos sin duda nos han ayudado. Fueron pasos importantes para traernos hasta aquí, y nos hicieron estar mejor preparados para rendir como equipo».

Klopp reconoció las carencias de su equipo en su primer enfrentamiento.

«En el primer partido probamos muchas cosas, algunas funcionaron, pero no lo suficiente como para ganar a Grecia», admitió Klopp. «Jugaron con mucha disciplina táctica y tengo que decir que su victoria no fue inmerecida. En el fútbol nunca se sabe con certeza, pero puedes tener expectativas y una sensación muy fuerte».