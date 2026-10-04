Jan Huebner
Traducido por
Jürgen Klopp y Kostas Tsimikas se reencuentran mientras Alemania prepara su choque de la Liga de Naciones contra Grecia
Los aliados de Anfield se reencuentran mientras Grecia recibe a Alemania en la Nations League
El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, y el lateral izquierdo de Grecia Kostas Tsimikas estarán en banquillos opuestos cuando la líder del Grupo A, Grecia, se prepare para enfrentarse a Alemania en Atenas. Ambos mantuvieron una estrecha relación profesional en el Liverpool durante cuatro temporadas, entre la 2020/21 y la 2023/24, y ganaron juntos títulos de copa nacionales en Merseyside.
Grecia lidera el grupo con siete puntos después de derrotar a Serbia y Alemania antes de empatar 2-2 con Países Bajos.
Alemania es tercera, a tres puntos del liderato pese a su victoria por 2-0 sobre Serbia.
- AFP
Tsimikas declara la ambición de Grecia mientras Klopp admite que la derrota anterior fue merecida
En la previa del partido, Tsimikas subrayó que la disciplina táctica de Grecia bajo Ivan Jovanovic ha transformado su posición en el panorama internacional. Mientras, su exentrenador de club admitió sin rodeos que Grecia se ganó por completo su victoria por 1-0 en Augsburgo el mes pasado.
Ambos reflexionaron sobre el crecimiento de la selección griega.
«Estamos demostrando nuestro valor como jugadores y como país», declaró Tsimikas a los periodistas. «Estamos a las puertas de lograr grandes cosas. Todo el mundo quiere jugar en un gran torneo. Entrenamos duro, y estos tres partidos sin duda nos han ayudado. Fueron pasos importantes para traernos hasta aquí, y nos hicieron estar mejor preparados para rendir como equipo».
Klopp reconoció las carencias de su equipo en su primer enfrentamiento.
«En el primer partido probamos muchas cosas, algunas funcionaron, pero no lo suficiente como para ganar a Grecia», admitió Klopp. «Jugaron con mucha disciplina táctica y tengo que decir que su victoria no fue inmerecida. En el fútbol nunca se sabe con certeza, pero puedes tener expectativas y una sensación muy fuerte».
La preparación técnica se mide al impulso griego
Klopp explicó que su cuerpo técnico revisó imágenes de vídeo del reciente empate de Grecia contra los Países Bajos para identificar pistas tácticas. Sin embargo, las sesiones de entrenamiento de Alemania se centraron principalmente en sus propias estructuras posicionales y en la fluidez en el centro del campo tras los goles de Tom Bischof y Florian Wirtz la última vez.
Tsimikas y sus compañeros en defensa buscan mantener su gran rendimiento en casa y volver a frenar el ataque de Alemania.
«El partido de Grecia contra los Países Bajos es una pista de lo que podrían hacer, pero no más que eso», añadió Klopp. «Los chicos verán esta noche el vídeo de Grecia que hemos identificado como importante, pero hasta ahora solo hemos entrenado lo que queremos hacer y lo que deberíamos estar haciendo».
- Nico Herbertz
La supremacía del Grupo A, en juego en el duelo de Atenas
Klopp y Tsimikas centran ahora su atención en lograr un resultado vital para sus respectivas selecciones en Atenas. Una victoria de Grecia aseguraría un histórico doblete ante la tetracampeona del mundo, mientras que Alemania busca tres puntos para igualar en lo más alto de la clasificación del grupo.
Alemania aspira a ganar consistencia tras su lento inicio de campaña.
El partido comienza a las 18:45 GMT.
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