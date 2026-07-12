Jürgen Klopp y Alemania llegan a un acuerdo; se dan a conocer los detalles del contrato del exentrenador del Liverpool

La DFB ha dado un paso decisivo tras las conversaciones en Estados Unidos para fichar a Klopp. Según Sky Sports Alemania, hay un acuerdo preliminar entre la federación y el técnico de 59 años. El presidente Bernd Neuendorf y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke viajaron a Nueva York para definir los términos.

Klopp, sin equipo desde su salida del Liverpool en 2023, firmaría un contrato hasta el Mundial 2030, aportando la estabilidad que la selección alemana busca tras recientes decepciones.



