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Jürgen Klopp y Alemania llegan a un acuerdo; se dan a conocer los detalles del contrato del exentrenador del Liverpool
Avance en las negociaciones de Nueva York
La DFB ha dado un paso decisivo tras las conversaciones en Estados Unidos para fichar a Klopp. Según Sky Sports Alemania, hay un acuerdo preliminar entre la federación y el técnico de 59 años. El presidente Bernd Neuendorf y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke viajaron a Nueva York para definir los términos.
Klopp, sin equipo desde su salida del Liverpool en 2023, firmaría un contrato hasta el Mundial 2030, aportando la estabilidad que la selección alemana busca tras recientes decepciones.
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Superar el obstáculo de Red Bull
La DFB y Klopp ya están de acuerdo, pero falta un último paso: Klopp es director de fútbol global de Red Bull y, según la información, la próxima semana se reunirá en Nueva York con el CEO del grupo, Oliver Mintzlaff, para cerrar su salida.
Para evitar una indemnización millonaria, la DFB y Red Bull negocian un acuerdo creativo: Klopp seguiría como embajador de la marca y, al mismo tiempo, dirigiría a la selección alemana. Así, Red Bull mantendría su vínculo con una figura destacada del fútbol y Klopp podría asumir el banquillo nacional.
Una reorganización habitual del equipo técnico
Klopp ya planea una profunda reorganización del cuerpo técnico para aplicar su filosofía de inmediato. La Federación Alemana de Fútbol apoyará su decisión de incorporar a sus colaboradores de confianza.
Se espera que se sumen Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, quienes ya trabajaron con él en Liverpool. Su llegada impondrá un estilo de alta intensidad en la selección alemana.
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La recuperación de los grandes clubes europeos
La DFB anunciará el acuerdo con Red Bull tan pronto como se firmen los últimos documentos. Esta decisión es una clara declaración de intenciones para un país que busca volver a los éxitos del Mundial 2014. Al asegurar un compromiso hasta 2030, la federación confía plenamente en Klopp para construir un proyecto sostenible.
Con Rudi Völler como director deportivo, la DFB crea un puente entre la federación y el nuevo cuerpo técnico para competir por grandes títulos. La era Klopp en Alemania está a un paso de comenzar.
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