¡Jürgen Klopp saluda a la madre de Kylian Mbappé! El exentrenador del Liverpool revela que casi fichó a la estrella del Real Madrid, ahora que ambos se reencuentran en el Mundial

Luego reveló la operación encubierta que ideó para Mbappé en 2017. La directiva del Liverpool llegó a fletar un jet privado de Blackpool a Niza para mantener la reunión oculta a los medios.

Al recordar aquella operación ultrasecreta en los cielos franceses con la familia del delantero, Klopp añadió: «Con Mbappé, fue antes de que se fuera a París. Fue de unos 500 millones de euros, el fichaje más caro que nunca hemos hecho sin que se produjera un traspaso.

«Volamos de Blackpool a Niza. Allí toda la familia Mbappé subió a un jet con cinco cabinas. Dimos vueltas en círculos mientras disfrutábamos de una buena comida. No podíamos ser vistos. Fue genial… y luego se fue a París».