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Jürgen Klopp revela por qué Serge Gnabry abandonó antes de tiempo la concentración de Alemania antes del choque contra Grecia
Klopp aclara la condición física de Gnabry
Klopp ha explicado que la decisión de enviar de vuelta a Serge Gnabry a Baviera estuvo motivada por la gestión de la carga de trabajo del jugador tras un periodo de baja por una lesión importante. La estrella del Bayern participó en los tres partidos de Alemania durante esta ventana, pero fue sustituido al descanso en la reciente victoria sobre Serbia. Klopp señaló que el jugador de 31 años empezó a notar los efectos físicos de sus esfuerzos recientes, lo que llevó a un acuerdo mutuo para que se centrara en su recuperación.
El entrenador ofreció una actualización detallada sobre el estado del extremo y señaló: «Serge jugó en todos nuestros partidos y participó tal y como habíamos previsto. Después de jugar 45 minutos en nuestro tercer partido, empezó a notar la carga. Entonces le sustituimos al descanso porque no queríamos apresurar las cosas».
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Priorizando la preparación física a largo plazo por encima de la presencia en la convocatoria
Klopp insistió además en que la marcha de Gnabry no fue una necesidad por una lesión grave, sino más bien un paso lógico de cara a su estado físico a largo plazo. En lugar de mantenerlo con el equipo, la dirección determinó que un breve descanso sería mucho más beneficioso. Klopp explicó que, aunque Gnabry podría haberse quedado con la plantilla, concederle dos o tres días de descanso antes de retomar los entrenamientos habituales con el Bayern era la opción más práctica para su recuperación.
«Podría haberse quedado con la plantilla, pero pensamos que tenía sentido darle dos o tres días antes de que vuelva a entrenarse con el Bayern otra vez», añadió Klopp.
El camino de Gnabry hacia la plena forma física
A pesar de la eliminación prematura, el parón internacional ha sido productivo para Gnabry en su búsqueda por recuperar su mejor forma. El extremo llevó el brazalete de capitán por primera vez en la victoria por 2-0 ante Serbia, una ocasión que más tarde describió como una «experiencia maravillosa». Sin embargo, el propio jugador se ha mostrado realista sobre su estado físico actual y ha reconocido que todavía está recuperando el ritmo de competición tras su tiempo de baja.
«Todavía no estoy al 100 %. Este ha sido ya mi cuarto partido. En los encuentros anteriores jugué menos minutos. Pero tengo que llegar a ese punto jugando. Ahora cada minuto es importante», comentó.
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Pensando en la vuelta de la Bundesliga
Para el Bayern, la noticia de que la salida de Gnabry es simplemente una medida de precaución supondrá un gran alivio. El equipo de Vincent Kompany tiene un calendario muy cargado por delante, y contar con un Gnabry en forma para el duelo ante el Augsburgo es vital para sus aspiraciones nacionales. La capacidad del extremo para gestionar su carga de trabajo durante este parón sugiere un enfoque más maduro de su estado físico, que a menudo se ha visto lastrado por problemas musculares en las últimas temporadas.
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