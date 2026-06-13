La polémica creció tras las críticas de Matthäus a Klopp y Müller en los medios. Matthäus destacó que la calidad individual de Musiala es clave para el éxito de la selección alemana en el torneo, recordando sus 42 partidos internacionales, nueve goles, tres duelos en el Mundial y siete en la Eurocopa. Por eso, se mostró sorprendido por la sugerencia de dejarlo en el banquillo.

«Klopp debería saberlo mejor; para triunfar en el Mundial, Alemania necesita la calidad de Musiala», afirmó. «Sus comentarios no facilitan el trabajo de Nagelsmann. Me gustaría ver qué habría dicho Klopp si un experto le hubiera aconsejado dejar en el banquillo a uno de sus titulares antes de un partido clave de la Liga de Campeones. Este tipo de injerencias no se reciben bien, sobre todo entre colegas».

Klopp insiste en que el ejercicio táctico no tuvo mala intención.

«Hubo malentendidos; solo debemos aclararlos. Nos pidieron una alineación para mostrar otras posibilidades», añadió Klopp, quien aclaró que el ejercicio buscaba explorar la profundidad de la plantilla, no cuestionar el talento de Musiala ni su lugar en el equipo.