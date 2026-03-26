Jürgen Klopp reacciona al anuncio de la salida de Mohamed Salah del Liverpool y hace una atrevida propuesta sobre Hugo Ekitike

Tras conocerse la noticia de que Salah pondrá fin este verano a sus nueve años en Merseyside, Klopp ha compartido su reacción personal ante la marcha del delantero. Ambos vivieron juntos una etapa repleta de títulos, y Klopp reveló que ya se ha puesto en contacto con el jugador de 33 años desde que se hiciera el anuncio oficial el martes.

En declaraciones a The Anfield Wrap, Klopp dijo: «Espero que pueda tener un buen final de temporada. Nos enviamos un mensaje anoche, pero realmente espero que disfrute del resto de la temporada, aunque sé que Mo solo puede disfrutarla si ganamos los partidos y él marca. Espero de verdad que en la última jornada todos tengáis una sonrisa en la cara, estéis felices y agradecidos por haber formado parte de una de las carreras más increíbles que jamás hayamos vivido».