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Jürgen Klopp quiere que Danny Rohl, entrenador del Rangers, acepte un puesto sorpresa en el Red Bull
Klopp se fija en Rohl para un puesto en el Salzburgo
El imperio Red Bull acelera su carrusel de cambios directivos. Tras el nombramiento de Narcis Pelach en el RB Omiya Ardija japonés, la atención se centra en Austria: el Red Bull Salzburgo busca entrenador después de la salida de Daniel Beichler. Klopp, responsable de fútbol del grupo, ha propuesto a Rohl como candidato principal, según Bild, y espera cerrar su fichaje pronto.
El alemán de 37 años es uno de los técnicos jóvenes más valorados de Europa gracias a su experiencia como asistente de Hansi Flick en el Bayern Múnich y en la selección alemana, y Klopp quiere aprovechar su base táctica de élite en el Red Bull.
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Forjarse una reputación en Glasgow
Rohl fichó por el Rangers en octubre de 2025 y su contrato vence en 2028. Desde su llegada a Ibrox se le atribuye haber estabilizado al club, aunque una crisis de lesiones al final de la temporada le impidió pelear el título de la Premiership escocesa. A pesar de ello, el atractivo de la red Red Bull y el respaldo personal de Klopp podrían ser decisivos.
El Red Bull Salzburgo, ansioso por recuperar el trono austriaco tras un tercer puesto liguero, busca un técnico que revierta la tendencia iniciada por Beichler —quien reemplazó a Thomas Letsch en febrero— y que culminó con la humillante derrota 3-1 ante el Hartberg. Ese mal resultado dejó al club fuera de la Liga de Campeones por primera vez en la era Red Bull.
Una filosofía basada en la juventud
Klopp apuesta por Rohl por su clara filosofía futbolística y su experiencia en la formación de jóvenes talentos, cualidades esenciales para el puesto en Salzburgo, centro clave de la cantera de Red Bull. Se informa que ya se contactó con el Rangers para evaluar la viabilidad y el coste de un posible acuerdo.
Sin embargo, Rohl ya ha expresado su satisfacción en Escocia. En una entrevista reciente, el entrenador declaró: «Mi atención está aquí, en Glasgow. Me gusta este trabajo porque aquí puedo competir por títulos, y también a nivel internacional. Es una oportunidad muy buena que disfruto muchísimo».
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Asuntos pendientes en la red de Red Bull
No es la primera vez que se vincula a Rohl con un cargo en la familia Red Bull. El verano pasado fue candidato para dirigir al RB Leipzig, pero el club de la Bundesliga escogió a Ole Werner. Ahora, con Klopp al frente de la búsqueda de un nuevo entrenador en Salzburgo, su regreso a la estructura podría concretarse.