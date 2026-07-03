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Adhe Makayasa

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¡Jürgen Klopp quiere el puesto! Alemania confirma el interés del exentrenador del Liverpool en sustituir a Julian Nagelsmann tras su dimisión

J. Klopp
Alemania
Alemania vs Paraguay
Paraguay
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La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó que negociará con Jürgen Klopp para reemplazar a Julian Nagelsmann. El exentrenador del Liverpool ya mostró su disposición a asumir el cargo, lo que allana su regreso a los banquillos.

  • La DFB inicia una reestructuración directiva.

    Alemania busca seleccionador tras la dimisión de Nagelsmann cuatro días después de la eliminación mundialista ante Paraguay. La DFB celebró una reunión de crisis de tres horas en Fráncfort y, según informes, pagó 7 millones de euros para rescindir su contrato, vigente hasta 2028. Para evitar retrasos, la federación contactó de inmediato con su candidato principal.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Klopp indica que ya está disponible.

    En su comunicado, la DFB confirmó la salida de Nagelsmann y anunció que contactará de inmediato a Klopp para negociar su fichaje. El técnico de 59 años, actualmente comentarista televisivo y director global de fútbol del grupo Red Bull, tiene una cláusula de rescisión para asumir la selección.

    El comunicado añade: «La DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha mostrado su disposición a asumir el cargo».

  • El entrenador saliente pide disculpas

    Nagelsmann renuncia tras casi tres años al frente de la selección alemana, lamentando no haber llevado a los cuatro veces campeones del mundo más lejos en el torneo. Pese a un breve repunte en la Euro 2024, los efectos de dos fracasos consecutivos en grandes competiciones le llevaron a dimitir por el bien del equipo.

    Declaró: «La decisión no me ha resultado nada fácil. Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, el equipo se merece la oportunidad de un nuevo comienzo. Lo siento y me duele desde lo más profundo de mi corazón que os hayamos decepcionado y no hayamos podido ofreceros más noches de fútbol en este Mundial».

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    Se vislumbra una nueva era llena de dinamismo

    Alemania negocia contrarreloj con Klopp antes de que vuelva el fútbol internacional. La selección, baja en moral, regresará el 24 de septiembre con un partido de la Liga de Naciones en Países Bajos. Recuperar su identidad táctica y solidez defensiva es clave para pasar el próximo ciclo de clasificación y reconstruir la confianza nacional.

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