En su comunicado, la DFB confirmó la salida de Nagelsmann y anunció que contactará de inmediato a Klopp para negociar su fichaje. El técnico de 59 años, actualmente comentarista televisivo y director global de fútbol del grupo Red Bull, tiene una cláusula de rescisión para asumir la selección.

El comunicado añade: «La DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha mostrado su disposición a asumir el cargo».