Jürgen Klopp podría volver a entrenar pese a la amenaza de despido

Alemania, favorita en el torneo, cayó sorpresivamente ante Paraguay, 31 puestos por debajo en la clasificación, y perdió su primer penalti en un Mundial.

Aunque Nagelsmann tiene contrato hasta 2028, la eliminación ha abierto un debate nacional sobre el rumbo de la selección. Desde que ganó el Mundial 2014, Alemania no ha superado los octavos en los tres torneos siguientes, lo que lleva a pedir una reforma total de la dirección y la estructura técnica de la DFB.



