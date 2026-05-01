Jürgen Klopp no entra en los planes del Real Madrid, mientras el exentrenador del Liverpool espera otra oferta

Klopp y el Real Madrid toman caminos distintos: el club español busca entrenador y el alemán, pese a su prestigio, no está en la lista. Según AS, la directiva analiza otros perfiles para el banquillo, lo que desmiente los rumores sobre su fichaje.

La necesidad de hallar un sucesor para Álvaro Arbeloa —quien reemplazó a Xabi Alonso en enero con escasos resultados— ha generado una avalancha de candidatos, aunque muchos nunca fueron considerados en conversaciones formales. Se cree que algunos intermediarios usan el nombre del Madrid para despertar interés en sus clientes ante otros clubes, mientras el club mantiene un proceso de contratación más prudente.