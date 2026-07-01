Según el diario «Bild», la destitución del técnico de 38 años se decidirá «rápidamente». Los responsables son el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf; el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke; el director deportivo, Rudi Völler, y el director general, Andreas Rettig. Antes de decidir, el cuarteto quiere hablar con el seleccionador para que exponga sus razones.

El lunes Alemania cayó eliminada tras perder 3-4 en los penaltis contra Paraguay (1-1 tras 90 minutos), sumando su tercer Mundial sin alcanzar octavos.