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Jürgen Klopp incorporará a antiguos ayudantes del Liverpool, mientras Red Bull y la DFB negocian un fichaje sin coste para el nuevo seleccionador de Alemania
Klopp se dispone a renovar el cuerpo técnico de la selección alemana
Klopp, próximo entrenador de Alemania, incorporará a sus colaboradores Krawietz y Lijnders, quienes sustituirán a Hubner, Gluck, Schreuder y Geers.
El entrenador de porteros, Andreas Kronenberg, se mantendrá en su cargo, mientras que Hannes Wolf, actual director de desarrollo de bases de la DFB y antiguo compañero de Klopp en el Borussia Dortmund, podría asumir un papel más destacado en el cuerpo técnico de la selección absoluta.
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Reunión en Nueva York para cerrar el acuerdo
Las negociaciones para fichar a Klopp entran en su fase final con reuniones en Estados Unidos. El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, se reunirán con el seleccionador designado en Nueva York este fin de semana. Estas conversaciones llegan tras confirmar que Rudi Voller sigue como director deportivo, lo que facilitará la transición.
Tras la primera cita, se espera que el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, también viaje a Nueva York para hablar sobre la transición. Klopp es actualmente director de fútbol global del grupo Red Bull, con contrato hasta 2029. Aunque no hay cláusula de rescisión formal, existe un «acuerdo de salida» que le permite asumir la selección nacional si lo desea.
Un acuerdo único podría beneficiar a ambas partes
Según se informa, la DFB y Red Bull negocian un acuerdo que permitiría a Klopp asumir la selección alemana sin que la federación pague indemnización. En la propuesta, Klopp seguiría como embajador de Red Bull y, además, sería seleccionador de Alemania. Así, Red Bull mantendría su vínculo con el técnico y este podría dirigir la selección. Además, aliviaría la presión financiera de la DFB tras los costes de la marcha de Nagelsmann y la decepcionante campaña mundialista.
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Los planes a largo plazo están tomando forma
Si las negociaciones en Nueva York concluyen con éxito, Klopp firmará un contrato hasta el Mundial 2030. La DFB busca un proyecto estable con él para recuperar el prestigio internacional de Alemania.
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