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Jochen Tittmar

Traducido por

¡Jürgen Klopp ha mentido descaradamente! El director deportivo del Red Bull mostró mala educación al despedir a Ole Werner en Leipzig

Bundesliga
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Opinion
RB Leipzig
O. Werner
J. Klopp

El RB Leipzig despide a Ole Werner tras una disputa con el director deportivo de los Red Bulls, Jürgen Klopp. A juzgar por sus propias declaraciones, este último no sale muy bien parado. Un comentario.

A lo largo de su exitosa carrera como entrenador, Jürgen Klopp siempre ha expresado su opinión, incluso sobre temas ajenos al deporte. Pero su pasión es el fútbol, y por eso critica que a los técnicos se les conceda muy poco tiempo para desarrollar su trabajo.

  • «Hoy, de alguna manera, ya no hay tiempo», dijo hace unos meses al referirse al despido de Xabi Alonso del Real Madrid. «Estaba claro que necesitábamos tiempo y que la situación no mejoraría de la noche a la mañana», comentó Klopp al recordar sus comienzos en el Liverpool FC.

    Para Ole Werner, su etapa en el RB Leipzig terminó el miércoles tras una sola temporada. El conjunto sajón destituyó al ex técnico del Werder Bremen tras una campaña irregular: séptimos la temporada pasada, esta vez acabó tercero con 1,95 puntos de media, el tercer mejor registro de un entrenador del Leipzig y suficiente para volver a la Liga de Campeones. Solo Bayern y un sólido Dortmund quedaron por delante.

    Aun así, la temporada tuvo altibajos y la clasificación a la Champions no se garantizó hasta la recta final. Además, el equipo sumó pocos puntos ante los rivales de la parte alta de la tabla.

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  • JÜRGEN KLOPP Getty Images

    Nueve cambios de entrenador desde que Jürgen Klopp asumió el cargo

    El equipo encadenó ocho victorias en los últimos once partidos y aseguró la regularidad que sus rivales no lograron igualar. No obstante, cabe recordar que el Leipzig había sufrido una gran reestructuración y perdido a tres jugadores clave: Benjamin Sesko, Lois Openda y Xavi Simons.

    Así pues, Werner cumplió desde el punto de vista deportivo, pero no en cuanto al fondo. Desde el principio se formaron dos bandos: por un lado, los mandamás del imperio futbolístico, encabezados por el director general Oliver Mintzlaff, el director deportivo global Klopp y el director técnico Mario Gómez; por otro, el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, y Werner.

    Que quién tiene la última palabra no es ninguna sorpresa, dada la jerarquía. Sin embargo, precisamente Klopp no da una buena imagen en su función, que abarca toda la red mundial de Red Bull. Hace poco, Klopp afirmó que no era «la espada de Damocles sobre nuestros entrenadores», pero esa frase ya es obsoleta: desde que asumió el cargo a principios de 2025, ha habido nueve cambios de técnico, dos de ellos en Leipzig.

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    Jürgen Klopp tras la destitución de Werner: «Ole ha hecho un trabajo magnífico»

    «Como equipo global, asesoramos y participamos en las decisiones. Hemos analizado la temporada», declaró Klopp el miércoles en Magenta TV y añadió: «Ole ha hecho un trabajo magnífico. Nos hemos clasificado para la Liga de Campeones. Pero, al mismo tiempo, debemos mirar hacia adelante. Pensamos en cómo afrontar la carga de trabajo que se nos viene. Y en Leipzig se decidió hacer el cambio».

    Es evidente que eso es una gran mentira. Klopp se entrevistó con su amigo Johannes B. Kerner, quien omitió la pregunta obvia: ¿qué opina de las informaciones que aseguran que discutió con Werner por desacuerdos tácticos y pidió su cese dos veces esta temporada? Se escudó en el comunicado del club y se mostró evasivo: «Todo lo que hay que decir viene de Leipzig».

    Poco elegante, sobre todo al estar Klopp en Estados Unidos, donde actúa como comentarista del Mundial y ya ha tropezado con declaraciones sin fundamento sobre el seleccionador Julian Nagelsmann.  

  • Jürgen KloppGetty Images

    El apodo de «asesino de entrenadores» debería dar que pensar a Klopp

    Tras la marcha de Werner, el director deportivo Schäfer afirmó que Leipzig necesita «una evolución en el contenido» y «un cambio de enfoque». Parece poco creíble, ya que fue él quien lo mantuvo en el club en dos ocasiones.

    Este indigno proceso muestra quién manda en el imperio Red Bull. La afirmación de Klopp sobre la «espada de Damocles» quedó desmentida. Que Red Bull ya lo tache de «asesino de entrenadores» tras tan poco tiempo en el cargo debería hacerle reflexionar, pese a sus más de 23 años como técnico.

  • Entrenadores que han dejado Red Bull desde que Jürgen Klopp asumió el cargo

    ClubEntrenadorFecha
    RB LeipzigMarco Rose30 de marzo de 2025
    RB Omiya ArdijaTetsu Nagasawa23 de septiembre de 2025
    Red Bull BragantinoFernando Seabra27 de octubre de 2025
    New York Red BullsSandro Schwarz31 de diciembre de 2025
    FC Red Bull SalzburgoThomas Letsch17 de febrero de 2026
    Paris FC (participación minoritaria)Stéphane Gilli22 de febrero de 2026
    RB Omiya ArdijaYuki Miyazawa31 de mayo de 2026
    RB LeipzigOle Werner17 de junio de 2026
    FC Red Bull SalzburgoDaniel Beichler30 de junio de 2026