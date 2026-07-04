Jürgen Klopp es «la mejor solución» para Alemania, aunque una leyenda advierte que la DFB debe aprender del fracaso en el Mundial

Nagelsmann renunció días después de la derrota 4-3 en penaltis ante Paraguay, que eliminó a la selección. Aunque el técnico de 38 años quería quedarse, cedió a la presión de la federación y de la opinión pública.

Matthaus criticó la gestión de la situación y sugirió que la DFB carecía del valor necesario para tomar por sí misma una medida decisiva. «En la DFB hay que tomar decisiones difíciles, que a veces duelen. Se intenta siempre endulzar todo», afirmó.

«Nagelsmann ha dimitido ahora, cuando hace tres días no quería hacerlo. Supongo que se acumuló presión, no solo por parte de la DFB, sino también de la opinión pública. Pero también se puede decir simplemente que algunas cosas no funcionaron, aunque, obviamente, Nagelsmann no sea el único culpable».