Jürgen Klopp es «justo lo que Alemania necesita». El exentrenador del Liverpool asumirá la selección tras dejar Red Bull

Klopp afirmó que ser seleccionador de Alemania es único y reveló sus ambiciones para el equipo. Dijo: «La selección nos une como pocos factores. Eso la hace especial para mí. Agradezco todo lo vivido y aprendido en el Red Bull en el último año y medio, y la apertura que permitió este acuerdo.

Ahora espero con ilusión este reto en el fútbol alemán, que afrontaremos con humildad y paciencia: crear un equipo que luche por sus compañeros, que disfrute jugando y que cuente con el apoyo incondicional de toda Alemania».