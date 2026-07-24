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Jürgen Klopp es «justo lo que Alemania necesita». El exentrenador del Liverpool asumirá la selección tras dejar Red Bull
Klopp inicia su etapa en Alemania
Klopp sustituirá a Nagelsmann al frente de la selección alemana tras la dimisión de este último por la eliminación mundialista ante Paraguay. El exentrenador del Liverpool, tras rescindir su contrato con Red Bull, asumirá el cargo junto a sus asistentes Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender. El técnico, de 59 años, firmó un contrato de cuatro años y podría dirigir al equipo hasta el Mundial 2030. Su llegada marca uno de los cambios más relevantes en el fútbol internacional, con la DFB confiando en uno de los entrenadores más exitosos de la era moderna.
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Klopp expone su visión
Klopp afirmó que ser seleccionador de Alemania es único y reveló sus ambiciones para el equipo. Dijo: «La selección nos une como pocos factores. Eso la hace especial para mí. Agradezco todo lo vivido y aprendido en el Red Bull en el último año y medio, y la apertura que permitió este acuerdo.
Ahora espero con ilusión este reto en el fútbol alemán, que afrontaremos con humildad y paciencia: crear un equipo que luche por sus compañeros, que disfrute jugando y que cuente con el apoyo incondicional de toda Alemania».
Alemania respalda su elección
Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, confirmó que Klopp fue la primera opción tras la salida de Nagelsmann. «Es nuestra opción número uno», dijo Neuendorf, quien destacó su pasión, credibilidad e inspiración. Agradeció a Oliver Mintzlaff y Hans-Joachim Watzke, de Red Bull, por facilitar el acuerdo.
El vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, añadió: «Para mí, Jürgen es uno de los mejores entrenadores del mundo. Mejora a sus jugadores e inspira, lidera y une a la gente. Eso es justo lo que necesita la selección».
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Nos espera un comienzo ajetreado
Klopp dispondrá de poco tiempo para adaptarse, pues Alemania jugará cuatro partidos en una misma ventana internacional entre finales de septiembre y principios de octubre.
Su debut será el 24 de septiembre en casa de Países Bajos, y tres días después recibirá a Grecia en Augsburgo. El 1 de octubre se medirá a Serbia en Múnich y el 4 cerrará la ventana ante Grecia en Salónica.
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