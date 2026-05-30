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Jürgen Klopp es el entrenador «ideal» para un club de la Liga Profesional de Arabia Saudí
El Al-Ittihad se fija en Klopp tras quedar vacante el puesto de entrenador
Al-Ittihad busca fichar a Jürgen Klopp como entrenador tras la salida de Sergio Conceição. El club saudí quiere convencer al ex técnico del Liverpool para que regrese a los banquillos tras su retiro en 2024. Klopp cerró nueve años exitosos en Anfield, donde ganó la Premier League y la Liga de Campeones.
Según talkSPORT, el club lo ve como su candidato ideal, aunque sabe que cerrar el acuerdo no será fácil. Para ficharlo sería necesario un importante respaldo económico, dada su condición de una de las figuras más respetadas del fútbol mundial.
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El agente de Klopp descarta un cambio inmediato
El representante de Klopp, Marc Kosicke, ha desmentido los rumores sobre su fichaje por el Al-Ittihad: «No hay ninguna posibilidad de que entrene allí este año».
Por ahora, el técnico de 58 años se centra en sus responsabilidades fuera del campo y no planea regresar a la gestión a tiempo completo.
Klopp se muestra tranquilo respecto a su futuro como entrenador
Klopp ha restado importancia a los rumores que le vinculan con puestos vacantes de gran relevancia. Sobre las noticias que le relacionaban con el Real Madrid, afirmó: «Si el Real Madrid hubiera llamado, ya nos habríamos enterado. Son tonterías: no han llamado ni a mí ni a mi agente».
El alemán también ha insinuado que no ha cerrado la puerta a seguir entrenando de forma permanente.
“Por ahora no lo pienso, no hay motivo. Para mi edad estoy avanzado en la vida, pero como entrenador no estoy acabado. No he alcanzado la jubilación. ¿Quién sabe lo que pasará en los próximos años? No hay nada planeado”, añadió.
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El club saudí se enfrenta a un gran obstáculo en su intento
Al-Ittihad podría estar pendiente de Klopp, pero las palabras de su agente no invitan al optimismo a corto plazo. Klopp está cómodo en Red Bull y no tiene prisa por volver a entrenar, así que un fichaje parece improbable por ahora.