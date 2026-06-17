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Jürgen Klopp elige a un exjugador del Manchester City y de Argentina para entrenar al RB Leipzig, tras el cese de Ole Werner después de una temporada
La dirección de Red Bull despide rápidamente a Werner
El RB Leipzig destituyó este miércoles a Werner como entrenador, pese a la clasificación para la Liga de Campeones. La directiva, con el respaldo del director deportivo Marcel Schafer, considera necesario un cambio de rumbo para cumplir las ambiciones del club.
La reestructuración no afecta solo a Werner: también dejan sus cargos los asistentes Patrick Kohlmann y Tom Cichon. La medida marca un giro estratégico de Red Bull, que se prepara para una nueva etapa bajo la influencia de Klopp, quien ahora supervisa las operaciones futbolísticas de la red. Bajo su liderazgo, el club busca una identidad táctica clara de cara a la temporada 2026-27.
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Schafer explica los motivos de la supresión.
Schäfer, a través de los canales oficiales del club, explicó la decisión: «En los últimos días hemos analizado en profundidad la temporada pasada. El martes por la noche acordamos volver a cubrir el puesto de entrenador», afirmó en la web del club.
«Queremos agradecer a Ole, Tom y Patrick su trabajo y compromiso con el RB Leipzig. Han sido clave en la transformación del club y en la clasificación para la Liga de Campeones. Sin embargo, creemos que necesitamos evolucionar nuestro contenido y cambiar de enfoque para afrontar los próximos retos. Les deseamos lo mejor en su futuro personal y deportivo».
Demichelis, listo para volver a la Bundesliga como sucesor
Tras la salida de Werner, el Leipzig no ha perdido tiempo y, según Sky Sport, ha activado una cláusula de 2,5 millones para fichar a Demichelis del RCD Mallorca. El exinternacional argentino, de 45 años, ya conoce la Bundesliga tras su etapa como jugador y entrenador en la cantera del Bayern.
Las conversaciones entre el club y el técnico están muy avanzadas y se negocia un contrato hasta 2028. Los detalles finales se ultiman, pero su fichaje podría anunciarse en breve. Será su debut como entrenador principal en la Bundesliga tras su exitoso paso por River Plate.
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El legado como jugador y la trayectoria como entrenador de Demichelis
Como jugador, Demichelis brilló en el Bayern de Múnich, donde ganó cuatro Bundesligas, cuatro DFB-Pokals y una DFL-Supercup.
Como entrenador, llevó a River Plate al título de la Primera División y la Supercopa de Argentina en 2023. En febrero de este año asumió el banquillo del Mallorca, pero no logró evitar el descenso del equipo, que acabó 18.º.