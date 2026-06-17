Jürgen Klopp elige a un exjugador del Manchester City y de Argentina para entrenar al RB Leipzig, tras el cese de Ole Werner después de una temporada

El RB Leipzig destituyó este miércoles a Werner como entrenador, pese a la clasificación para la Liga de Campeones. La directiva, con el respaldo del director deportivo Marcel Schafer, considera necesario un cambio de rumbo para cumplir las ambiciones del club.

La reestructuración no afecta solo a Werner: también dejan sus cargos los asistentes Patrick Kohlmann y Tom Cichon. La medida marca un giro estratégico de Red Bull, que se prepara para una nueva etapa bajo la influencia de Klopp, quien ahora supervisa las operaciones futbolísticas de la red. Bajo su liderazgo, el club busca una identidad táctica clara de cara a la temporada 2026-27.