¡Jürgen Klopp da en el clavo! La rodilla dorada de Gianni Infantino ante Donald Trump durante el Mundial también supone una gran oportunidad

El caso de Balogun es aún más escandaloso que el indulto a Ronaldo en noviembre. Duda de que el presidente de Portugal llamara a Infantino. Además, CR7 cumplió un partido de sanción. Eso ya es grave, pero nada comparado con el caso del delantero del AS Mónaco.

Es una injerencia política en un evento deportivo en el que Trump no debería tener nada que ver, pues esas decisiones corresponden a la comisión disciplinaria de la federación. ¿Qué será lo próximo? ¿Que los goles de EE. UU. valgan doble para que Trump no excluya a Infantino de las recepciones con champán? ¿Que Harry Kane tenga que jugar con EE. UU. desde cuartos porque así lo pide Trump? ¿Que los goles de fuera del área cuenten triple porque a Trump le parecen «increíbles» los disparos lejanos?

Puede que suenen ridículas, pero ya nada sorprende con Infantino. ¿Quién hubiera imaginado que bastaría una llamada para conceder una amnistía?

Por eso, este escándalo puede ser la mejor oportunidad en años para deshacerse del desmesurado presidente de la FIFA. Para ello, las grandes federaciones deben plantarle cara; al fin y al cabo, Infantino tiene a las pequeñas en el bolsillo.

La DFB, con su insípido presidente Bernd Neuendorf en el Consejo de la FIFA, las federaciones inglesa, francesa y española y la UEFA deberían unirse y rebelarse. Al menos la UEFA ya marcó la pauta, al calificar la amnistía para Balogun de «sin precedentes, incomprensible e injustificable». Se ha traspasado una «línea roja».

Ya es hora de que también se traspase esa línea con Infantino, porque la declaración de Klopp también es válida en lo que respecta a él: «Esto lo pone todo en tela de juicio», incluso al propio presidente de la FIFA.