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Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Jürgen Klopp critica el «bajo nivel táctico» del partido inaugural del Mundial y resalta las debilidades defensivas de México

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Mexico vs Sudáfrica
Sudáfrica
J. Klopp

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, criticó el partido inaugural del Mundial 2026 por ser «tácticamente deficiente», pese a la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica. El director global de fútbol de Red Bull resaltó las debilidades defensivas y la inesperada serie de tarjetas rojas que ensombrecieron el encuentro en el Azteca.

  • El partido inaugural desata críticas

    México, país anfitrión, inició su tercera participación como local con una victoria sobre Sudáfrica gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sin embargo, el partido se vio ensombrecido por la actuación del árbitro Wilton Sampaio, quien mostró tres tarjetas rojas: las de los sudafricanos Yaya Sithole y Themba Zwane, y la del capitán mexicano César Montes por una falta profesional en los últimos minutos.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Klopp critica duramente el juego táctico

    Como comentarista, Klopp criticó el bajo nivel técnico del partido y la disciplina táctica de ambos equipos tras la última tarjeta roja: «Esta situación resume el partido. ¡Tácticamente, fue un desastre! Once contra nueve y aún así encajan un contraataque porque la defensa estaba muy atrás. Sudáfrica no lo aprovechó».

  • Los expertos coinciden en su decepción

    La dura crítica de Klopp se retransmitió por televisión y otros analistas coincidieron en que el esperado partido inaugural faltó de la intensidad propia de la élite.

    El exinternacional alemán Christoph Kramer se mostró decepcionado por la falta de intensidad: «Esperaba tensión, espacios y batallas, pero no fue así; parecía más un partido benéfico».

    El veterano técnico alemán Christian Streich coincidió y criticó la falta de disciplina táctica y garra de la selección africana: «Me decepcionó Sudáfrica; esperaba más organización y más lucha».

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Se requieren ajustes defensivos para lo que viene.

    Aunque sumó tres puntos, El Tri debe corregir ya sus debilidades tácticas, pues pronto enfrentará ataques más poderosos. La suspensión del capitán Montes complica la defensa y obliga al cuerpo técnico a reajustar la alineación.

    Por su parte, la mermada Sudáfrica debe reconstruir disciplina y organización si quiere optar a la clasificación.

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