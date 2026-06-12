La dura crítica de Klopp se retransmitió por televisión y otros analistas coincidieron en que el esperado partido inaugural faltó de la intensidad propia de la élite.

El exinternacional alemán Christoph Kramer se mostró decepcionado por la falta de intensidad: «Esperaba tensión, espacios y batallas, pero no fue así; parecía más un partido benéfico».

El veterano técnico alemán Christian Streich coincidió y criticó la falta de disciplina táctica y garra de la selección africana: «Me decepcionó Sudáfrica; esperaba más organización y más lucha».