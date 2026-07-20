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Jürgen Klopp confirma su inminente nombramiento como nuevo seleccionador de Alemania tras alcanzar un «generoso» acuerdo de rescisión con el grupo Red Bull
Klopp afirma que el fichaje está a punto de cerrarse
Klopp, de 59 años, ha confirmado que está cerca de dirigir la selección alemana tras un acuerdo con Red Bull. Las negociaciones avanzan rápido.
Aunque su salida de Red Bull ya está acordada, el proceso formal con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) aún continúa. Según Sky Sports Alemania, podría ser presentado este viernes si se completan los trámites pendientes. Su nombramiento supondría su regreso a los banquillos tras dejar el Liverpool en 2024.
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Klopp destaca los avances hacia el puesto de seleccionador de Alemania
Klopp reconoció a MagentaTV que el proceso aún no acaba, pero ve el anuncio inminente. «Nada es definitivo, las negociaciones avanzan bien», dijo. «Hay acuerdo con Red Bull, muy generoso, sin obstáculos».
Añadió que aún deben concluirse las conversaciones dentro de la DFB antes de que se haga oficial nada, y señaló: «Sin embargo, aún quedan muchas conversaciones por mantener, ya que estamos hablando con un organismo rector y hay que informar a mucha gente. No se ha decidido nada, pero no estamos lejos de poder hacer un anuncio. Lo ideal sería que ocurriera en los próximos días; la decisión se tomará».
Götze apoya a su antiguo mentor
La noticia ha sido acogida con gran satisfacción por la comunidad futbolística alemana, especialmente por las antiguas estrellas que brillaron bajo Klopp. Mario Götze, héroe del Mundial 2014, cree que su exentrenador en el Dortmund es ideal para relanzar la selección.
«Lo que él entiende, y lo que quizá la mayoría de los entrenadores no entiendan, es cómo gestionar a las personas», afirmó Götze en una entrevista con The Athletic. «Gestionar a los jugadores, gestionar las expectativas, unir a la gente como un todo… Él lo entendía a la perfección.
Es muy claro en lo que quiere y exige, y por eso tuvo tanto éxito. Leí una entrevista cuando estaba en el Liverpool: dijo que tenía que juntar a personas que se llevaran bien para que pudieran rendir al 120 % en lugar del 100 %. Eso es lo que hizo».
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Alemania espera que Klopp lidera un resurgimiento
Alemania quiere dejar atrás tres Mundiales decepcionantes. La DFB ve en Klopp, exitoso en Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool, al líder ideal para la reconstrucción.
Además, se prevé que reestructure el cuerpo técnico para implementar su característico juego de alta intensidad. El director deportivo, Rudi Völler, mantendrá su cargo y aportará continuidad a la DFB.
Las conversaciones entre Klopp y la DFB concluirán en los próximos días, y si todo avanza según lo previsto, Alemania anunciará oficialmente a su nuevo seleccionador antes de centrarse en conformar su cuerpo técnico y comenzar los preparativos para la siguiente fase de la reconstrucción de la selección nacional.
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