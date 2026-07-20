La noticia ha sido acogida con gran satisfacción por la comunidad futbolística alemana, especialmente por las antiguas estrellas que brillaron bajo Klopp. Mario Götze, héroe del Mundial 2014, cree que su exentrenador en el Dortmund es ideal para relanzar la selección.

«Lo que él entiende, y lo que quizá la mayoría de los entrenadores no entiendan, es cómo gestionar a las personas», afirmó Götze en una entrevista con The Athletic. «Gestionar a los jugadores, gestionar las expectativas, unir a la gente como un todo… Él lo entendía a la perfección.

Es muy claro en lo que quiere y exige, y por eso tuvo tanto éxito. Leí una entrevista cuando estaba en el Liverpool: dijo que tenía que juntar a personas que se llevaran bien para que pudieran rendir al 120 % en lugar del 100 %. Eso es lo que hizo».



