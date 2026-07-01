Jürgen Klopp aportará «un nuevo optimismo» a Alemania, pues Bastian Schweinsteiger confía en que el exentrenador del Liverpool sustituirá a Julian Nagelsmann tras la eliminación en el Mundial

Tras la sorpresiva eliminación de Alemania en dieciseisavos, el campeón Schweinsteiger afirmó que un cambio de mando es inminente. Como comentarista de la ARD, el excentrocampista indicó que se allana el camino para que Klopp asuma la selección. «Creo que sucederá», dijo al ser preguntado sobre la posible sustitución de Nagelsmann. «Por supuesto, aún no hay nada seguro. Pero tengo la sensación de que probablemente sucederá así».

La exestrella del Bayern destacó la autoridad que el exentrenador del Liverpool aportaría a una federación en crisis. «Si Jürgen Klopp fuera seleccionador, traería esa base de poder», añadió. «La DFB ya está en emergencia, y creo que así será».

Estas peticiones llegan tras la peor actuación de la selección alemana, eliminada de forma prematura y sorprendente en el Mundial 2026. Alemania, que llegaba con grandes expectativas, cayó ante Paraguay —31 puestos por debajo en el ranking— y luego perdió 4-3 en penaltis por primera vez en su historia mundialista.