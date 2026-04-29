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Jürgen Klopp afirma que Florian Wirtz «ha demostrado su talento en una temporada difícil» y confía en que la estrella del Liverpool brille en el Mundial con Alemania
Superando una exigente primera temporada en Anfield
El primer año de Wirtz en la Premier League ha tenido altibajos. A pesar de las críticas, el jugador de 22 años ha mostrado su talento y se adapta al fútbol inglés. Entre diciembre y enero marcó cinco goles y dio tres asistencias en 15 partidos.
Con Alemania, Wirtz se ha vuelto pieza clave en el esquema de Julian Nagelsmann: ha sido titular en todos los partidos del último año, incluido el 4-0 a Suiza, donde marcó dos goles y dio dos asistencias.
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Klopp elogia al nuevo referente del Liverpool
Wirtz fichó por el Liverpool en junio de 2025 por un récord de traspaso y ya es clave en Merseyside. Klopp cree que la joven estrella ha gestionado la transición a la perfección y está lista para arrasar en el Mundial.
En declaraciones a BBC Sport sobre quién podría destacar como el mejor jugador del Mundial de este verano, Klopp dijo: «Espero que Flo Wirtz tenga un Mundial fantástico. Creo que tiene todo lo necesario para ser un jugador destacado. No quiero presionar al chico; ya ha demostrado lo bueno que puede ser en una temporada difícil».
Reunión especial de las leyendas de Anfield
En el Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica, se verán las caras varios exjugadores de Klopp. El exentrenador destaca un posible duelo entre dos de sus hombres de confianza: el escocés Andy Robertson y el brasileño Alisson Becker.
«Espero que mis jugadores tengan un gran Mundial», añadió Klopp. «Espero que Andy Robertson y Alisson Becker puedan disfrutarlo cuando se enfrenten. ¿Te imaginas jugar juntos tanto tiempo y que Escocia se clasifique por primera vez, no sé, desde cuándo, para el Mundial, y que os enfrentéis, vosotros, amigos, y os enfrentéis en un partido así? Debe ser uno de los momentos más felices de tu vida».
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Deseando éxito a sus antiguos alumnos
Klopp, director de fútbol internacional de Red Bull, deseó éxito en el Mundial a sus exjugadores del Liverpool: Virgil van Dijk (Países Bajos), Mohamed Salah (Egipto) y Sadio Mané.
«Espero que Virgil haga un gran torneo. De verdad deseo que Mo haga un gran torneo. Sinceramente, espero que Sadio [Mané] haga un gran torneo», continuó Klopp. «Macca [Alexis Mac Allister], si gana, si vuelven a ganarlo. Fue muy bonito verle con la medalla colgada al cuello y cuando regresó a Brighton».