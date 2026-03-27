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Khaled Mahmoud

Traducido por

Jürgen Klopp advierte al Liverpool de que será imposible sustituir a Mohamed Salah tras el impactante anuncio de su marcha

Liverpool
M. Salah
J. Klopp
Premier League

Jürgen Klopp ha advertido a su antiguo club, el Liverpool, de que encontrar un sucesor para Mohamed Salah será una tarea imposible para la directiva de los Reds. El alemán, que dirigió al egipcio durante los años más prolíficos de su carrera, cree que el rendimiento único del delantero lo convierte en un talento único en el fútbol mundial.

  • Un legado único en Anfield

    En declaraciones previas a su regreso a Anfield para un partido benéfico de leyendas, Klopp ofreció una emotiva reflexión sobre la vida tras la marcha de Salah. Tras conocerse la noticia de que el jugador de 33 años abandonará Merseyside al final de la temporada, su antiguo entrenador reflexionó sobre el impresionante impacto que el «Rey de Egipto» ha tenido desde 2017.

    «Tuve que asimilar lo que significa que Mo se vaya», admitió Klopp. «Ya lo veo desde fuera, así que le envié un mensaje con lo que pensaba. Estoy muy feliz y orgulloso de haber formado parte de todo este viaje. Dios mío, qué jugador es».

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    La búsqueda imposible de un sucesor

    Aunque el Liverpool ha sabido sobreponerse a las salidas de Sadio Mané y Roberto Firmino, Klopp cree que sustituir a Salah es una tarea de una magnitud muy diferente. Con 377 participaciones en goles en 435 partidos, Klopp sostiene que las estadísticas del egipcio desde la banda no tienen precedentes.

    «Este tipo concreto de jugador es insustituible», continuó Klopp. «Habrá un vacío que alguien llenará, pero ¿ese jugador concreto, Mo Salah? No estoy seguro de que exista siquiera otro igual. Las cifras que genera como extremo son ridículas».

  • Reflexiones sobre la intensidad y los «límites»

    La relación entre ambos era famosa por su intensidad, marcada por una obsesión compartida por ganar que, en ocasiones, daba lugar a desacuerdos públicos. Klopp sostiene que esos momentos no eran más que una consecuencia de dirigir a jugadores de élite.

    «Un gran compañero de equipo, un gran tipo, pero no es muy agradable cuando no marca goles», añadió Klopp. «Los jugadores especiales son un reto, pero nunca perdimos el respeto mutuo. Eso es lo que realmente me gusta».


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    Advertencia contra la búsqueda de quimeras

    Mientras el Liverpool se prepara para un futuro sin su máximo goleador de la era moderna, el consejo de Klopp es sencillo: no hay que intentar encontrar un clon exacto. Instó al club a evolucionar en lugar de mirar hacia atrás.

    «Si es imposible, ¿por qué intentarlo? No intentéis perseguir sombras. Encontrad una nueva forma de jugar», concluyó. «No me sorprendería que jugara otros seis o siete años. Es uno de los grandes de todos los tiempos».

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