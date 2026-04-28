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Tim Ursinus

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Jürgen Klopp admite ser fan del exdelantero del Brighton que tuvo una disputa pública con el seleccionador alemán Julian Nagelsmann

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Bundesliga
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Germany
J. Nagelsmann
J. Klopp

Deniz Undav tiene ahora un papel secundario en el equipo de Julian Nagelsmann, pero Jürgen Klopp admira al delantero del VfB Stuttgart, según declaró a Bild.

  • «Se ha esforzado mucho para alcanzar el éxito», afirmó Klopp, y añadió: «Me gusta su forma de jugar». El director de fútbol internacional de Red Bull se refería a la trayectoria poco convencional de Undav, quien nunca pasó por una cantera y debutó como profesional con el SV Meppen. 

    Tras pasar por el Union Saint-Gilloise y el Brighton & Hove Albion, fichó por el VfB en 2024. Con 29 años, irrumpió en escena durante una cesión de un año y se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club. Esta temporada lidera la clasificación de delanteros alemanes con 37 participaciones en goles (24 goles y 13 asistencias). Sin embargo, no se le ha concedido un puesto de titular para el Mundial. 

    En su lugar, Nagelsmann lo mantiene como suplente. La victoria por 2-1 ante Ghana en marzo desencadenó un debate nacional sobre el trato que el seleccionador le da. A pesar de que el ariete del VfB marcó el gol del triunfo en los últimos minutos, el técnico de 38 años lo criticó en público. 

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    Nagelsmann pide disculpas públicamente a Undav

    Nagelsmann habló de Undav: «Tras correr 70 minutos con 42 grados, dudo que mantuviera la frescura para definir así». Es una carrera larga y, tras 70 minutos con 42 grados, eso cansa. Tendrá presión para justificar su lugar en el once, así que, en mi opinión, que siga adelante mientras esté cómodo con su cuenta de goles».

    Poco después, cambió de opinión: en MagentaTV se disculpó, admitió que había sido demasiado duro y explicó que su esposa Lena le había ayudado a reflexionar. También reveló que Undav aceptó sus disculpas. 

    Confirmó que Kai Havertz y Florian Wirtz serán titulares en el ataque alemán, y destacó que Havertz, «que ahora está recuperando su forma», es clave para las aspiraciones de Klopp en el Mundial: «¡Es extremadamente importante!».

    Jamal Musiala, Nick Woltemade y Leroy Sané también tienen muchas opciones de entrar en el once inicial del Mundial. 

  • Undav podría pasar a la historia del VfB

    Con 37 goles y asistencias, Undav es segundo en la historia del VfB. Necesita cuatro más para igualar el récord de Mario Gómez (35 goles y 6 asistencias en 2008-09). Tiene tres jornadas de Bundesliga y la final de Copa ante el Bayern. 

    De lograrlo, reforzaría su posición en las negociaciones de renovación, pues busca un salario récord en el club, aunque se espera que haya acuerdo. 

  • Deniz Undav contra Mario Gómez

    Temporada JugadoresPartidosGolesAsistenciasPuntos (total)
    2008/09Mario Gómez4435641
    2025/26Deniz Undav42241337
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