La valoración del seleccionador se centró en gran medida en el equilibrio entre trabajo y creatividad. Tiene claro que, aunque estaban presentes las bases del esfuerzo y la pasión, la ejecución técnica necesita pulirse a medida que los jugadores se adaptan a sus exigencias tácticas específicas. Alemania mostró destellos del estilo de presión alta sinónimo de los mejores equipos de Klopp, pero también tuvo problemas para conservar la posesión bajo presión en la segunda parte.

«Hay una larga lista de cosas que salieron bien», dijo Klopp a RTL. «Estuve muy, muy, muy satisfecho con muchas de las actuaciones individuales. En general, estuve muy contento con la pasión que mostramos. Podemos jugar mejor y jugar más al fútbol, eso seguro. Nos generamos trabajo a nosotros mismos, lo que significó que tuviéramos que correr y esforzarnos; fue exigente para ambos equipos. Me habría encantado ganar, pero estoy bastante satisfecho con el punto».