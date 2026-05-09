¿«Juegos sucios» o juego limpio? El Bayern y el Wolfsburgo debaten la polémica en torno al penalti fallado por Harry Kane

Tras el partido, el debate se centró en si acusar a los defensas del Wolfsburgo de juego sucio o considerar que tal conducta es normal en el fútbol y tomársela con humor.

La maniobra de Belocian funcionó, aunque no está claro si por eso Kane resbaló con la izquierda y envió el balón alto y lejos de la portería del Wolfsburgo.

«Son jueguecitos sucios que quizá haya que usar cuando estás abajo», dijo Patrick Wimmer, del Wolfsburgo, en Sky. «No se sabe si a Harry Kane le pasó por eso; quizá también fue por el calzado».