Su producción, sin embargo, disminuyó la temporada pasada y ha tenido problemas de lesiones en 2025-26. Con eso en mente, Leboeuf - hablando en asociación con ToonieBet - dijo a GOAL cuando se le preguntó si Palmer está destinado a otro traspaso de alto perfil en algún momento: “Si eres Cole Palmer, ¿quieres jugar para el Real Madrid? ¿Dónde vas a jugar? Tienes a Jude Bellingham, entre muchos otros. Tienes que tomar la decisión correcta. Tienes que pensarlo dos veces.

“Está bien, quiero estar en el mejor club del mundo - tal vez el Real Madrid sea el mejor club del mundo - pero quieres jugar, no quieres estar en el banco. Eso no tiene ningún sentido.

“Hablamos de [Florian] Wirtz yendo al Bayern Múnich la temporada pasada, pero allí estaba [Jamal] Musiala - no puedes jugar con Musiala y Wirtz, a menos que pongas a Wirtz en la izquierda, lo cual es posible, pero fue la decisión correcta para Wirtz ir al Liverpool. Nadie esperaba que fuera como es ahora.

“Cole Palmer ha tenido una carrera de dos años. El City no quiso retenerlo, fue una verdadera sorpresa, un jugador fantástico, pero cálmate, juegas para el Chelsea Football Club y puedes conseguir algo de eso. Nunca se sabe, tal vez estés en el club correcto. Puede que algo suceda con el Chelsea.

“¿Quién habría pensado que [Frank] Lampard tendría la carrera que tuvo cuando llegó al Chelsea? Quizás un poco, pero no tan loco. Recuerdo estar en el Chelsea en el '99 cuando el Real Madrid me llamó y dije: ‘Me quedo aquí, amo el club, son geniales, el fútbol es genial, los fanáticos son geniales, entonces, ¿por qué iría allí? Sé lo que tengo y lo que obtendría’. Nuevamente, tienes que pensarlo dos veces.

“Por la fama, tal vez sea mejor ir al Real Madrid cuando estás en el Chelsea, pero ya ni siquiera estoy seguro de eso. Lo que vemos en el Real Madrid, no son lo mejor de lo mejor ahora mismo. Tal vez vayan a regresar porque es un gran club, pero no es ahora mismo - estás hablando de historia, no del tiempo presente.”

Getty Images