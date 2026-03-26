«Juegan con el MIEDO»: Fabio Capello advierte a Thomas Tuchel sobre los mayores obstáculos de Inglaterra para alcanzar la gloria en el Mundial

Capello sigue siendo uno de los pocos entrenadores que ha guiado a Inglaterra a través de la intensa presión de un Mundial, y cree que poco ha cambiado en cuanto a la fragilidad mental del equipo. Al reflexionar sobre las recientes decepciones en grandes torneos, el técnico de 79 años señaló la final de la Eurocopa 2020 contra Italia como un claro ejemplo de cómo el equipo se encierra en sí mismo cuando hay mucho en juego.

Capello declaró a The Sun: «Tienes a los mejores jugadores, los mejores momentos, pero cuando llegas a la final, juegan con miedo. Recuerdo la final en Wembley contra Italia. Ganaron a Inglaterra en los penaltis. Después de que Inglaterra marcara el gol, dejaron de jugar. El portero empezó a lanzar balones largos. Los jugadores empezaron a perder tiempo. Poco a poco, se dirigieron a sacar el córner. Caminando, no corriendo. No entiendo por qué pasó esto. Es simplemente una gran barrera psicológica».