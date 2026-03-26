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«Juegan con el MIEDO»: Fabio Capello advierte a Thomas Tuchel sobre los mayores obstáculos de Inglaterra para alcanzar la gloria en el Mundial
La «barrera psicológica» de Wembley
Capello sigue siendo uno de los pocos entrenadores que ha guiado a Inglaterra a través de la intensa presión de un Mundial, y cree que poco ha cambiado en cuanto a la fragilidad mental del equipo. Al reflexionar sobre las recientes decepciones en grandes torneos, el técnico de 79 años señaló la final de la Eurocopa 2020 contra Italia como un claro ejemplo de cómo el equipo se encierra en sí mismo cuando hay mucho en juego.
Capello declaró a The Sun: «Tienes a los mejores jugadores, los mejores momentos, pero cuando llegas a la final, juegan con miedo. Recuerdo la final en Wembley contra Italia. Ganaron a Inglaterra en los penaltis. Después de que Inglaterra marcara el gol, dejaron de jugar. El portero empezó a lanzar balones largos. Los jugadores empezaron a perder tiempo. Poco a poco, se dirigieron a sacar el córner. Caminando, no corriendo. No entiendo por qué pasó esto. Es simplemente una gran barrera psicológica».
- AFP
El factor del cansancio en la Premier League
Más allá del estado mental de los jugadores, Capello destacó un problema físico recurrente que afectó a su propio mandato entre 2008 y 2012. Sostiene que la intensidad implacable del fútbol nacional inglés deja a las estrellas sin fuerzas cuando llegan los torneos de verano.
«En mi opinión, los jugadores ingleses llegan cansados al final de la temporada, porque la temporada es muy, muy dura», añadió. «Siempre he dicho que en septiembre y octubre podemos jugar contra los mejores equipos del mundo sin problemas. En marzo y abril estamos un poco cansados. En junio, estamos cansados. No somos el mismo equipo que se puede dirigir durante la temporada».
¿Cuál es el plan de Tuchel para combatir el agotamiento?
Tuchel parece estar haciendo caso a estas advertencias, ya que el entrenador alemán ya ha demostrado su disposición a experimentar con la dinámica del grupo para garantizar que sus principales estrellas no se vean sobrecargadas. El seleccionador de los Tres Leones confirmó recientemente que dividiría al grupo en dos concentraciones distintas para los amistosos contra Uruguay y Japón, lo que permitirá a los jugadores más utilizados disfrutar de un descanso muy necesario.
- AFP
Buscamos líderes en el campo a toda costa
Capello, que entrenó a figuras emblemáticas como Steven Gerrard y Frank Lampard, cree que la clave para Tuchel está en encontrar jugadores capaces de ir más allá de su talento para convertirse en líderes motivadores. Aunque destacó a Declan Rice, del Arsenal, como un posible motor del equipo, advirtió que la habilidad técnica por sí sola no siempre equivale al liderazgo necesario para ganar un Mundial en Norteamérica.
«Lo más importante para mí es que hay que encontrar algún líder en el equipo», añadió Capello. «Tienen que impulsar a los demás en el campo. Por ejemplo, hablando, motivando a los demás. Porque a veces los mejores jugadores no son los líderes en el campo. Porque algunos jugadores juegan solos. El líder es el jugador que impulsa al equipo durante el partido. Creo que, en este momento, el jugador del Arsenal, Declan Rice, es uno de los jugadores que puede ayudar a todos».