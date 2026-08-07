Al valorar ese cambio a West Yorkshire, Stack, excedido por el Leeds en calidad de cedido, dijo en exclusiva a GOAL, por cortesía de casino.net: «Es increíble, sigue jugando cada vez menos partidos y sigue cambiando de club por más dinero. Es una locura. Nunca había visto algo así.

«Creo que tiene un potencial enorme. Creo que será el número uno de Inglaterra. También me gusta el chico, [James] Beadle. Me gusta mucho. No creo que sea algo garantizado, porque ya hemos visto en el pasado a porteros jóvenes irrumpir, tener algo de exposición, mucha prensa y luego, por desgracia, cuando llega la presión, a menudo se vienen abajo, lo cual obviamente es una pena.

«Pero creo que James Trafford ha demostrado, antes que nada, cuando fue al Burnley, qué portero es. Creo que batió un récord de porterías a cero. Y con razón. Se fue por una cifra importante.

«Pero simplemente sentí que probablemente era demasiado pronto para él ir al City. Sentí que llegó un poco antes de tiempo. Que hayas tenido una muy buena temporada en el Championship no significa automáticamente que vayas a llegar y ser el número uno en la Premier League de un equipo que aspira al título. Creo que eso es una gran presión.

«Cuando juegas en el Man City, no tienes mucho que hacer en términos de portería. Pero en cuanto a ser ese jugador extra, por así decirlo, sí necesitas estar realmente fino. Y creo que le pillaron un par de veces al principio. Y creo que eso sí afectó a su confianza.

«Pero lo valoro muchísimo. Creo que va a ser un portero de primerísimo nivel. Creo que tiene todas las herramientas. La cuestión es si puede juntarlo todo.»

Stack añadió, sobre la necesidad de Trafford de demostrar su valía al más alto nivel, con solo 32 apariciones en la Premier League en su haber: «Pero el Burnley era, posiblemente, el peor equipo de la Premier League. Y creo que en ese momento, normalmente cuando estás en esa posición como portero, sueles rendir bien no por ser el peor equipo de la liga, sino por tener tanto trabajo como portero, o por tener mucha más presión sobre tus hombros porque vas a estar mucho más activo.

«No sé si fue una cuestión de experiencia. Cuando estás peleando por no descender en la Premier League, como portero, creo que es importante tener una cabeza veterana. Y, de nuevo, creo que probablemente ese era el club equivocado en ese momento.»