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«Juega menos y se marcha por más dinero». Por qué el traspaso de 45 millones de libras de James Trafford tiene sentido para el portero tan bien valorado, el Leeds y Inglaterra
Bautismo de fuego en el Burnley y récord de porterías a cero
Formado en la legendaria cantera del Etihad Stadium, Trafford rompió por primera vez sus vínculos con uno de los pesos pesados de la Premier League al marcharse al Burnley en 2023. Aquella operación se cerró por 15 millones de libras (20 millones de dólares) y le deparó un duro bautismo en la máxima categoría del fútbol inglés.
Después de perder brevemente su puesto como titular, el natural de Cumbria volvió a destacar en el Championship al firmar una cifra récord, igualada, de 29 porterías a cero en la temporada 2024-25, mientras que los Clarets encajaron solo 16 goles.
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Guardiola y Donnarumma frustraron los sueños del Manchester City
Esos esfuerzos le valieron a Trafford el regreso a Mánchester, ya que el City activó una cláusula de recompra que le permitió igualar la oferta de 31 millones de libras (42 millones de dólares) del Newcastle por el entonces internacional sub-21 con Inglaterra, que formó parte del título del Campeonato de Europa logrado por Inglaterra en 2023.
Pep Guardiola entregó el dorsal número 1 y la titularidad a un fichaje millonario, pero incorporó a Gianluigi Donnarumma apenas tres partidos después del inicio de la temporada 2025-26 y Trafford solo disputó un partido más de la Premier League a partir de ese momento. Aun así, pudo asegurarse un puesto en los planes de Inglaterra para el Mundial.
Ahora, el Leeds lo ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club, con la posibilidad de volver a tener continuidad en Elland Road. Se espera que ese movimiento beneficie a todas las partes, con Trafford listo para desafiar a Jordan Pickford por el derecho a ser el último baluarte defensivo de Inglaterra.
Trafford vuelve para brillar en el Leeds como fichaje récord de 40 millones de libras
Al valorar ese cambio a West Yorkshire, Stack, excedido por el Leeds en calidad de cedido, dijo en exclusiva a GOAL, por cortesía de casino.net: «Es increíble, sigue jugando cada vez menos partidos y sigue cambiando de club por más dinero. Es una locura. Nunca había visto algo así.
«Creo que tiene un potencial enorme. Creo que será el número uno de Inglaterra. También me gusta el chico, [James] Beadle. Me gusta mucho. No creo que sea algo garantizado, porque ya hemos visto en el pasado a porteros jóvenes irrumpir, tener algo de exposición, mucha prensa y luego, por desgracia, cuando llega la presión, a menudo se vienen abajo, lo cual obviamente es una pena.
«Pero creo que James Trafford ha demostrado, antes que nada, cuando fue al Burnley, qué portero es. Creo que batió un récord de porterías a cero. Y con razón. Se fue por una cifra importante.
«Pero simplemente sentí que probablemente era demasiado pronto para él ir al City. Sentí que llegó un poco antes de tiempo. Que hayas tenido una muy buena temporada en el Championship no significa automáticamente que vayas a llegar y ser el número uno en la Premier League de un equipo que aspira al título. Creo que eso es una gran presión.
«Cuando juegas en el Man City, no tienes mucho que hacer en términos de portería. Pero en cuanto a ser ese jugador extra, por así decirlo, sí necesitas estar realmente fino. Y creo que le pillaron un par de veces al principio. Y creo que eso sí afectó a su confianza.
«Pero lo valoro muchísimo. Creo que va a ser un portero de primerísimo nivel. Creo que tiene todas las herramientas. La cuestión es si puede juntarlo todo.»
Stack añadió, sobre la necesidad de Trafford de demostrar su valía al más alto nivel, con solo 32 apariciones en la Premier League en su haber: «Pero el Burnley era, posiblemente, el peor equipo de la Premier League. Y creo que en ese momento, normalmente cuando estás en esa posición como portero, sueles rendir bien no por ser el peor equipo de la liga, sino por tener tanto trabajo como portero, o por tener mucha más presión sobre tus hombros porque vas a estar mucho más activo.
«No sé si fue una cuestión de experiencia. Cuando estás peleando por no descender en la Premier League, como portero, creo que es importante tener una cabeza veterana. Y, de nuevo, creo que probablemente ese era el club equivocado en ese momento.»
Cuándo podría Trafford debutar con el Leeds
Trafford ha firmado un contrato de cinco años con el Leeds, con la intención de echar raíces después de haberse convertido en una especie de nómada del deporte. Cuenta con todo el apoyo del técnico del Leeds, Daniel Farke.
Su estreno podría llegar en un amistoso de pretemporada, con el Manchester United como rival el 12 de agosto, mientras que su debut oficial debería producirse cuando el Leeds abra su campaña 2026-27 a domicilio ante el Nottingham Forest el 22 de agosto.
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